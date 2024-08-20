Hangi Ülkenin: Japonya

Kuruluş Tarihi: 1986

Kurucusu: Honda Motor Company

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Otomobil

Hizmetleri: Otomotiv Finansmanı

Resmi Sitesi: www.acura.com

Acura Hakkında Bilgi

Acura, 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve Hong Kong ülkeleri için üretilmiş bir araba markasıdır. Bu araba markasını Japon araba üretim firması olan Honda üretmiştir. Acura lüks araba modeli olarak piyasaya sunulmuştur. Japon araba firmasının ürettiği Acura, 2004 yılında Meksika pazarında satışa sunulurken, 2006 yılında ise Çin pazarında satışa çıkmıştır. Japon araba üreticisi Honda, Acura markası ile Japonya haricindeki ülkelerde üretilen lüks otomobil sınıfında 1. sırada bulunmaktadır.

Japon araba üretim firması Honda’nın 10 yıllık çalışmaları ve araştırmaları sonunda, Kuzey Amerika’da 1986 yılında 18 temsilci açan Honda’nın amacı Acura markasını piyasaya tanıtmak ve sunmaktı. Acura markası, Kuzey Amerika’daki ilk Japon lüks araba seçilerek tarihe geçmeyi başarmıştır. Amerika’da satışa sunulan ilk Acura modelleri: Legend, Integra, v6-Güçlendirilmiş Coupe ve Sedan. Bu modeller piyasada başarı sağlayınca diğer Japon araba üretim firmaları arasında rekabet ortaya çıkmıştır. Japon araba üretim markası Honda, dünyadaki tüm ülkelere bu markasını yaymayı planlıyor. Honda’nın ürettiği Japon markası Acura, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) en lüks otomobil seçilmeyi başarmıştır.

Acura Hangi Ülkenin?

Cevap: Amerika Birleşik Devleri (ABD)

Acura Tarihi

Amerikan lüks otomobil piyasasına 1986 yılında 4 model ile (Legend, V6-Güçlendirilmiş Coupe, Sedan, Integra) giren Japon araba üretim firması olan Honda’nın Legend modeli 1991 yılının en iyi ithal araba ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu ödülden sonra gelişmelerini arttıran Honda, devrim sayılabilecek VTEC teknolojisini kullanarak üretilmiş olan yeni Acura NSX modelini piyasaya sundu. Integra Type-R modeli 1997 yılında piyasaya sunuldu.

2001 yılında satışa çıkan MDX modeli o yılın en iyi spor arabası ödülünü almaya hak kazandı. 2002 yılında Japon araba üretim firması olan Honda bir açıklamada bulundu. Bu açıklamada Kuzey Amerika’daki Integra modelinin adı RSX ismi ile değiştirildiği söylendi. CL Coupe ve Acura Integra Sedan modelleri 2003 yılında TSX ismiyle değiştirildi. Rekabetin yükselmesiyle beraber Acura markası 2004 yılında Meksika’da tanıtılmaya başladı. 2004 yılında satışa sunulan Acura TL modeli Amerika Birleşik Devletlerinde en çok satılan lüks otomobil olma başarısını gösterdi. Acura Tl modeli 2005 yılında http://www.edmunds.com‘un seçtiği en çok beğenilen lüks otomobildir. O yılda Acura RL modelide satışa çıktı. Büyük uğraşlar sonucunda Honda firması 2006 yılında Çin pazarında tanıtılmaya başladı. Honda firması 2008 yılında Acura modellerini iç pazarda da satışa sunacağını bildirdi.