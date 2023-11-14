Zayıflamak için Aç Kalmak Çözüm Değildir

Doğamız gereği, doğmak, yaşamak, ölmek normal bir kavram ise, aç kalmamak da yaşamımız boyunca dikkat ettiğimiz durumdur. Aç kalmak denilince aslında yapılan diyetler akla geliyor. Peki aç kalarak zayıflanır mı? Aç kalmak çözüm olsaydı her birey istediği ağırlığı çok rahat koruyabilirdi. Ancak aç kalarak verilemeyen kilo problemi var ise aslında diyet aç kalmak olmadığını fark edebilisiniz. Zayıflamak için aç kalarak hayatımızı verimli bir şekilde sürdüremeyiz. Uzun dönmeli besin almamak, uzun dönem aynı diyetleri uygulamak hem sindirim sistemini hem de sinir sisteminizde aşırı harabiyete sebebiyet verebilir. Evet, aç kalarak belirli miktar vücut yağ kitlesinde kayıp olabilir fakat beraberinde oluşan kaslarda kayıplar, dokuların küçülmesi, vücutta su dengesizliği, vücutta aşırı mineral kaybı, derinin esnekliğini kaybetmesi, ciltte kurumalar, sindirim ve sinir sisteminde bozukluklar, açlık diyaresi, vücut iç dengesinde düzensizlik, hormon üretiminde yetersizlik, seksüel fonksiyonların kaybı, kadınlarda menstruasyonda kesilme, metabolik aktivitenin azalması, sürekli tansiyon düşmeleri, halsizlik , yorgunluk, fiziksel isteksizlik gibi ve bunlara benzer sayılmayan birçok zarara sebep olmaktadır.

Eğer diyeti sağlık için yapılıyorsa, daha güzel daha fit daha mutlu olmak için çabalıyorsak doğru tercihler oldukça önemlidir. Yapacağımız diyetlerin aç kalmalı değil; sağlıklı, dengeli, düzenli diyetler olması gerekmektedir. Yaşam kalitenizi artırabilmeniz için beslenme programınız size özel olmalı ve diyetiniz bir yaşam tarzı haline gelmelidir.