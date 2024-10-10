Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki oranlar yağmurun yağmadığı her geçen gün düşüyor. Nilüfer Barajı'ndaki su miktarı yüzde 4'e düştü.

Yağmursuz geçen ekim ayı Bursa barajlarındaki su oranlarını olumsuz yönde etkilemeye başladı. Son 9 yılın en kurak Ekim ayını geçiren Bursa'da Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki su oranları bugün itibariyle Nilüfer Barajı'nda yüzde 4, Doğancı Barajında ise yüzde 53 olarak ölçüldü.

İki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 29'a kadar düşerken geçen yıl aynı günlerde Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 47, Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 53'leri gösteriyordu.

Meteorolojik verilere göre de hafta sonuna kadar yağmur yağması beklenmezken; yetkililer, su kullanırken vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.



"Bursalılardan suyu tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu yıl yaşanması beklenen su sıkıntısı ile ilgili olarak "Buharlaşma ve hızlı kurak su konusunda önlem alınmasını gerektiriyor. Bir yandan biz gerekli önlemleri alırken, diğer yandan Bursalılar'dan suyu tasarruflu kullanmalarını bekliyoruz. 2026 yılı ortalarından itibaren baraj bağlantısını yapacağız ve isale hattının tamamlanmasıyla 2060 yılına kadar su sorununu çözeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN