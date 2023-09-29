TÜRK-İŞ, her ay gerçekleştirdiği "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2023 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin geçim maliyetini ifade eden açlık sınırı 13 bin 334 lira olarak hesaplandı. Ayrıca, aynı aile için yoksulluk sınırı da 43 bin 433 lira olarak belirlendi. Bu verilere göre, ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken miktarlar ciddi bir seviyede.

Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık gıda harcaması gereken miktar olan açlık sınırı, bir önceki aya göre yüzde 9,31 arttı. Bu durum, gıda fiyatlarının hızla yükseldiğini gösteriyor.

Eylül ayı itibarıyla, süt fiyatlarında yaklaşık yüzde 8'lik bir artış yaşandı. Ancak, peynir fiyatında sınırlı bir gerileme görüldü ve yoğurt fiyatları hafif bir artış gösterdi.

Araştırmaya göre, dana eti fiyatları da dikkat çekici bir şekilde artış gösterdi. Et ve Süt Kurumu'nun ithal karkas etleri düşük fiyattan satmasının ardından nisan sonunda dana kıyma 190 lira, kuşbaşı ise 210 lira civarında satılmaya başlamıştı. Ancak bu ürünler, Eylül ayında sırasıyla 289 lira ve 329 lira fiyatla satıldı. Bu da dana eti fiyatlarında yüzde 9'luk bir artış olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, av yasağının sona ermesiyle balık fiyatlarında yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı, ancak nohut, yağlı tohumlar, yeşil mercimek, yumurta ve kırmızı mercimek gibi temel gıda maddelerinde fiyatlar önemli ölçüde yükseldi.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, irmikte yüzde 13, pirinçte yüzde 10, bulgurda yüzde 9 ve makarnada yüzde 5 oranında fiyat artışları yaşandı. Unda ise fiyat artışı daha sınırlı oldu.

Yeşil sebzelerin ve bazı meyvelerin fiyatları artarken, bazı sebzelerin fiyatlarında gerileme yaşandı. Ayrıca, barbunya fiyatları yüzde 60 gibi yüksek bir artış göstererek zam şampiyonu oldu.

Margarin, zeytinyağı ve ayçiçeği yağında fiyat artışı yaşanırken, tereyağının fiyatı sabit kaldı. Tuz fiyatı ise bir ay içinde yüzde 7 geriledi. Ihlamur, baharat, siyah zeytin, yeşil zeytin, çay, reçel, salça, şeker ve pekmez gibi ürünlerde de fiyat artışları gözlendi. Bu veriler, Türkiye'deki enflasyonun gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde hızla arttığını göstermektedir.