Sarı-lacivertli kulüpte bir yıl boyunca asbaşkanlık görevini sürdüren Ilıcalı, Fenerbahçe ile ilgili yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

9 Haziran 2024’te Ali Koç başkanlığındaki yönetimde yer alan Ilıcalı, 11 Haziran 2025’te asbaşkanlık görevinden ayrıldığını duyurarak sürpriz bir karara imza attı. İş insanı kimliğiyle de tanınan Ilıcalı, kulüpten ayrılış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı.

Hull City’nin sahibi olarak takımının 2024-2025 sezonunda ligde kalmasını değerlendiren Ilıcalı, yeni sezon için iddialı olduklarını söyledi. Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına konuşan Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic’in ilk antrenmanına çıktığını belirterek sezonun iyi geçmesini dilediklerini ifade etti. Taraftarla buluştuklarını ve motivasyonun yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu sırada Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr forması giyen Jhon Duran, Fenerbahçe’ye transferi kapsamında İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçti ve görüşmeleri tamamlamak üzere harekete geçti.

Acun Ilıcalı, hem Fenerbahçe’den ayrılışı hem de Jhon Duran’ın transferi hakkında yöneltilen sorular karşısında gülümseyerek, “Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım” ifadelerini kullandı.