ABD basınına yansıyan haberlere göre, Netanyahu bu isteğini geçtiğimiz hafta İsrail’i ziyaret eden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’a iletti. Netanyahu’nun, Suriye ile barış anlaşmasına giden yolda yeni bir güvenlik düzenlemesinin müzakere edilmesini istediği ifade edildi.

İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail’in Suriye ile ilişkileri mümkün olan en kısa sürede normalleştirmek istediğini dile getirirken, iki ayrı yetkili de Suriye'nin yeni hükümetiyle önce dolaylı temaslar kurulduğunu, ardından üçüncü ülkelerde gizli doğrudan görüşmelere başlandığını belirtti. Görüşmelerin detaylarına dair bilgi verilmezken, temasların kapsamının genişlediği aktarıldı.

Haberde, İsrailli yetkililerin Barrack’a ilettiği başlıca talepler arasında İran ve Hizbullah’ın Suriye’deki varlığının sona erdirilmesi ile Suriye’nin güneyinin askerden arındırılması şartları yer aldı. Ayrıca İsrail tarafının, olası bir ateşkes sürecinin denetlenmesinde görev alacak Birleşmiş Milletler gücünde ABD askerlerinin de bulunmasını istediği ifade edildi.