İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Partisinin seçimlerde yanlış tercih yaptığı itiraf eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Tükoğlu, beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi.

31 MART SEÇİMLERİNDE YANLIŞ YAPTIK

Yerel seçim sonrası değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, “Öncelikle şu çalkantı mevzusuna gelelim. Biz seçimlerde, bunu açıkça söylemek lazım, bir yanlış tercih yaptık. Yanlış tercih oldupu seçimin sonrasında daha net çıktı. Bu bir öngörüydü ve bu seçimlerde hür ve bağımsız müstakil kararımızı millete tam izah edemedik. Ya da milletin talebinş biz tam algılayamadık. Bunda getirisi olanrak istediğimiz bir sonuç olmadı. Bir yenilgi aldık. Birlikte girdiğimiz seçime nazaran adat olarak daha fazla belediye aldık ama netice de oy oranlarımızda istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Beklenen ama bu kadar düşeceğini beklemediğimiz bir sonuç çıktı.”