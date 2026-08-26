Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 31 Temmuz 2026 tarihli toplantısında, kent genelinde yapılması planlanan otobüs durakları da karara bağlandı.

YENİ DURAK NOKTALARI

Paylaşılan listede en fazla noktanın bulunduğu ilçelerden biri İnegöl oldu. İşte yeni durak yapılacak mahalleler;

Sungurpaşa, Esenköy, Hamitler, Bahasultan, Süleymaniye, Esentepe, Lütfiye, Turgutalp, Kestanealan, Karakadı, Maden, Kozluca, Hamidiye, Yeniceköy, Kurşunlu, Akhisar, Bilalköy, Gündüzlü, Yeniyörük, Muratbey, Konurlar, Tahtaköprü, Alibey, Dipsizgöl ve Süpürtü ile İstiklal Caddesi ve Hamzabey Caddesi üzerinde de birden fazla yeni durak noktası bulunuyor.