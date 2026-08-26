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Sürücülerin hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve çalışma nedeniyle oluşabilecek yoğunluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, Bursa’dan İnegöl ve Bozüyük üzerinden Ankara yönüne gidecek sürücülerin çalışma bölgesinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çalışmalar kapsamında yolun Bursa-Ankara istikameti araç trafiğine kapatılırken, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel yol durumu bültenine göre, İnegöl-Bozüyük devlet yolunun 1-4. kilometreleri arasında yapım çalışmaları devam ediyor.

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