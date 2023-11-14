Antalya'nın Kemer ilçesinde, Eslem Zehra Kızıltuna'nın (26) arkadaşının evinde gerçekleşen şüpheli ölümüyle ilgili devam eden soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Kızıltuna'nın hayatını kaybettiği odada, üçlü priz kablosuyla asılı bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olay yerinde dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Televizyon sehpası üzerine rujla yazılmış 'Herkesin canı cehenneme' ifadesi, genç kadının cebinden çıkan ruj kullanılarak oluşturulmuştu.

Eslem Zehra Kızıltuna, 27 Ekim gecesi Kuzdere Mahallesi'nde bulunan arkadaşı M.A.A.'nın evine ziyarette bulunmuştu. Ancak, sabah saatlerinde M.A.A., arkadaşını evin kullanılmayan odasında üçlü priz kablosuyla boynundan asılı halde buldu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Ancak, sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, odada bulunan televizyon sehpası üzerindeki 'Herkesin canı cehenneme' yazısı dikkat çekti. Yazının ruj kullanılarak oluşturulduğu ve bu rujun genç kadının cebinden çıktığı belirlendi. Detaylı inceleme ve otopsi işlemleri için Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı ve daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.