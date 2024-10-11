Bakan Tunç, suçla mücadelede milletçe birlikte hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaparak, çocukların ve gençlerin korunması gerektiğini belirtti. Özellikle internet ve sosyal medyanın etkisiyle bazı suç türlerinde artış gözlemlendiğini ifade eden Tunç, dolandırıcılık ve bilişim suçlarıyla mücadelede kararlılık gösterileceğini söyledi.

Son 22 yılda hukuki mevzuatların güncellendiğini belirten Bakan Tunç, Türk Ceza Kanunu ve Borçlar Kanunu gibi temel yasalarda önemli iyileştirmeler yapıldığını vurguladı. 2005’ten bu yana yasal düzenlemelerin toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yeniden ele alındığını dile getirdi. Dördüncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlanmakta olduğunu da belirten Tunç, bu belgenin Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik önemli düzenlemeleri içereceğini kaydetti.

Kadına şiddet ve çocuk istismarı konularına olan hassasiyetini de dile getiren Tunç, bu tür suçlarla mücadelede toplumun bütün kesimlerinin iş birliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Güvenlik güçleriyle birlikte suç örgütleriyle mücadele edeceklerini belirten Bakan, kadına şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu ve bu konuda her türlü kötülüğün insanlığa ihanet olarak değerlendirileceğini ifade etti. Siber suçlarla mücadelede de etkinliği artıracaklarını belirten Tunç, uluslararası sosyal medya şirketlerinin Türkiye’nin hukuk kurallarına uyması gerektiğini söyledi.