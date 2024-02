Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak bir müjdemiz var. Büyükçekmece Adalet Sarayı. 2024 yılı yatırım programına aldık. O parçalı binalardan Büyükçekmece’yi kurtararak Büyükçekmece’mize ve çevre ilçelere hizmet verecek büyük bir adliye sarayını kazandıracağız" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyükçekmece Bartın Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nde Hemşehri Buluşması programına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Tunç, İstanbul’un önemli, dünya kenti, metropol olduğunu belirterek, "Dünyanın nüfusu en kalabalık şehirlerinden, en önde gelen merkezlerinden, Osmanlı’nın başkenti, Türkiye’nin en büyük kenti. O nedenle İstanbul’u konuşmadan hemşehrilerimiz İstanbul’da yaşayarak, doğduğu yeri unutmayan Bartınlı bir İstanbullular olarak sizler İstanbul’a da sahip çıkacaksınız. Yaşadığınız yerlerde Büyükçekmece’de ve diğer ilçelerine de sahip çıkacaksınız. Büyükçekmece Belediyemiz her zaman güzel çalışmalara imza attılar. Ben buradan dernek başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak Bartın’da yeni bir dönem başlayacak. Bartın’a hükümet olarak çok önemli eserler kazandırdık. Sizler memleketinize gidip geldiğinizde bu eserleri görüyorsunuz. Bütün kamu binalarını yeniledik. 400 yataklı yeni bir hastanenin inşaatını tamamladık. Her türlü ameliyatın yapılacağı büyük bir sağlık kompleksini Bartın’a kazandırdık. Barajlarıyla, yollarıyla, tünelleriyle, üniversiteleriyle şehrimizi büyüttük. Sanayi alanını büyüttük. Yeni fabrikalar kazandırdık. Fabrika inşaatları devam ediyor. Hedefimiz göç vermek değil, şimdi artık göç alan, istihdamı artan, nüfusu artan iller arasına girdik. Şimdi inşallah Cumhur İttifakı ve yerel yönetimle birlikte çok daha güzel eserlere şehircilik anlayışıyla ışıl ışıl bir Bartın’ı inşa ediyoruz. Onlar da İstanbul’a sahip çıkılmasını istiyorlar. Çünkü İstanbul’a sahip çıkmak Türkiye’ye sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı’na destek vermektir" dedi.

"İstanbul AK Parti ile ekol haline geldi"

Geçen 5 yılın ara dönem olarak tarihte kalacağı belirten Bakan Tunç, "O kayıp yılları hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. 90’lı yıllar boyunca biz de İstanbul’da yaşadık, İstanbul’da öğrenim gördük. İstanbul’un CHP yönetimindeki o belediyecilik anlayışını hatırlıyoruz. 94’te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da Belediye Başkanı seçildiğinde İstanbul’un suyu akmıyordu. O günleri iyi hatırlayalım. İstanbul’un suyunu akıtmak için Istranca dereleri üzerine 7 tane baraj yapmaya kalkıştığımızda birileri ’ağaç katliamı var’ diye propaganda yapıyordu. O 7 tane baraj olmasaydı bugün İstanbul’un suyu kesintisiz akabilir miydi? İstanbul’un havası solunamıyordu, gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu promosyon olarak. Doğal gaz alanında çalışmalar Recep Tayyip Erdoğan İGDAŞ’ıyla başlatılmış olmasaydı İstanbul’da yaşanabilir miydi? İstanbul’da Haliç’in kenarından geçilemezdi. ’Haliç artık temizlenemez, acaba üstünü topraklama mı yapsak’ diye konuşanlar olmuştu. O dönem Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Karadeniz’den tünel açarak Haliç’e su akıttı deniz suyunu ve o toprağı temizleyerek Haliç’i temizledi. Bugün Haliç tertemiz olmuşsa onun sayesindedir. Cumhurbaşkanımız böyle bir İstanbul’u devraldı CHP’den. 94’te temelleri atılan belediyecilik gerçek belediyecilik. İstanbul AK Parti ile ekol haline geldi. Marka haline geldi, hizmet ve eser siyaseti olarak markalaştı" diye konuştu.

"Algı belediyeciliği değil İstanbul’da artık gerçek belediyecilik, hizmet ve eser siyaseti zamanı"

Ekrem İmamoğlu dönemini de değerlendiren Bakan Tunç, "Geçtiğimiz 5 yıl İstanbul’a değer katan ne yapıldı? Şöyle baktığımız hatırladığımız algı çalışmasından başka bir şey var mı? Göremiyoruz. Sadece reklam. Geçmişte yapılanları kendi yapmış gibi göstermek. Onun için algı belediyeciliği değil İstanbul’da artık gerçek belediyecilik hizmet ve eser siyaseti zamanı. İnşallah bunu Murat Kurum başkanım ile gerçekleştireceğiz. İstanbul’da kar yağdı trafikte insanlar donma tehlikesi geçirirken İstanbul’un Belediye Başkanı nerede yakalandı? Yabancı büyükelçi ile balık yerken yakalandı. İstanbul’da aşırı yağışlardan sel oldu. Neredeydi? Bodrum’da tatilde. Bir saatliğine geldi. Basına demeç verdi tekrar geri döndü. Elazığ’da deprem oldu Erzurum’daki kayak keyfini kesmedi insanlar enkaz altındayken. İstanbul’un sadece İstanbul’u düşünen bir belediye başkanına ihtiyacı var. Bunu inşallah İstanbul 31 Mart’ta gerçekleştirecek. Hiç kimsenin tahmin etmediği yüksek bir oyla gerçekleştirecek. 6’lı masa dediler, cumhurbaşkanı adayları vardı. Şimdi o Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına layık gördükleri kişiyi partilerinin başına layık görmediler. Yardımcıları vardı. Nerede şimdi o yardımcılar. İktidara gelmiş olsalardı cumhurbaşkanı yardımcılığını nasıl paylaşacaklardı. Bir kaosa götürecekleri memleketi. Depremi yaşayan 11 ilimizi ayağa kaldırıp eski refah günlerine kavuşturmalıyız. Siyasi görüşü ne olursa olsun milletimiz şehirlerine hizmet edecek belediye başkanlarına oyunu verecek" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece’ye ’Adalet Sarayı’ müjdesi

30 yıldan beri Büyükçekmece’nin ihtiyaçlarının giderilemediğini söyleyen Bakan Tunç, "Hükümetle bakanlarıyla bu bölgenin milletvekilleriyle kafa kafaya Büyükçekmece’ye bu da lazım şu da lazım diyecek bir belediye başkanı gerekiyor. Adalet Bakanlığı olarak bir müjdemiz var. Büyükçekmece Adalet Sarayı. 2024 yılı yatırım programına aldık. O parçalı binalardan Büyükçekmece’yi kurtararak Büyükçekmece’mize ve çevre ilçelere hizmet verecek büyük bir adliye sarayını Büyükçekmece’mize inşallah kazandıracağız" şeklinde konuştu.

"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürme politikamızı sürdüreceğiz ve gerçekleştireceğiz"

Murat Kurum’un herkese eşit hizmet getireceğini kaydeden Bakan Tunç, "Gerçek belediyecilik erişebilir, dürüst olmaktır. Yolsuzluğa bulaşmamış olmaktır. Gerçek belediyecilik üretken belediyeciliktir. Önce insan diyoruz. Güçlü insan olacak. Eğitimden sağlığa kültürden sosyal politikalara, adalete, güvenliğe varıncaya kadar insan için çalışmak. Onların desteğiyle buradayız. O zaman insanımızı her alanda güçlendirmemiz lazım ki aile güçlü olsun, toplum güçlü olsun. 22 yıldır bunu yaptığımız için milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan’dan yana, AK Parti’den ve Cumhur İttifakı’ndan yana kullandı, yine kullanacak. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi kalkındırmaya, enerjide, savunma sanayinde bağımsız olmaya devam edeceğiz. Alım gücünü artıracak, enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürme politikamızı sürdüreceğiz ve gerçekleştireceğiz. Türkiye eksenini kurmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi terörün her türlüsünden arındırarak çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir gelecekte yaşaması için el birliğiyle çalışacağız. Her belediyenin nüfusuna göre paylar aktarılıyor. Ama o payların nerelere çarçur edildiğini hep beraber görüyoruz" ifadelerini kullandı.