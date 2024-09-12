Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden(X) Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tunç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamlı ve dikkatli bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı.

Tunç, soruşturma sürecinde gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin alındığını hatırlatarak, Güran'ın ölümüne neden olan kişilerin tespit edilmesi için toplanan tüm delil ve bilgilerin titizlikle incelendiğini belirtti.

"Narin kızımıza kıyanlar, yaptıkları caniliklerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Ne Narin evladımızın canına kastedenler ne de geleceğimizi karartan başka kötülük odakları topraklarımızda barınamayacaktır. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için adaletin tecelli etmesine engel olabilecek söylemlerden uzak durulmalı, sağduyulu davranılmalıdır."