Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma ve sahte e-İmza skandalıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayarak basın açıklamasında bulundu. Tunç, sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı ve etkin bir soruşturma başlatıldığını belirtti. “Bu çetenin tüm bağlantılarıyla birlikte açığa çıkarılması gerekiyordu. Soruşturma gizlilik içerisinde yürütülüyor. Kolluk birimlerimiz gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi,” ifadelerini kullandı.

37 kişi hakkında tutuklama kararı

Adalet Bakanı Tunç, operasyonlar neticesinde 190 kişi hakkında kamu davası açıldığını ve bu kişilerden 37’si için tutuklama kararı alındığını bildirdi. Soruşturma sürecinde ortaya çıkarılan sahte diplomalar, sürücü belgeleri ve benzeri evrakların ilgili kurumlara ulaştırıldığını da ifade etti.

Tunç, sahte belgelerin kullanımının engellenmesi adına gerekli tüm önlemlerin hayata geçirildiğini belirtti. Sahte belgelerle herhangi bir resmi işlemin gerçekleştirilmediğinin altını çizen Tunç, bu belgeleri düzenleyen ya da kullanan kişilerin Türk Ceza Kanunu çerçevesinde hak ettikleri cezalarla yargılanacaklarını ifade etti.