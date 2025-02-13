Bakan Ali Yerlikaya’nın talimatıyla her il ve ilçede özel ekipler oluşturularak firarilerin yakalanması sağlandı. Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda, mahkemelerce aranan tam 197 bin 940 kişi gözaltına alınarak adalete teslim edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda:

🔹 0-5 yıl arası süredir aranan 195 bin 790 kişi,

🔹 5-10 yıl süredir firari olan 1.249 kişi,

🔹 10 yıl ve üzeri süredir kaçak durumda bulunan 901 kişi olmak üzere toplam 197 bin 940 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, adli makamlarca haklarında hapis cezası bulunan şahısların serbestçe dolaşmalarına asla izin vermeyeceklerini belirterek, "Hapis araması olan ve adaletten kaçmaya çalışanların, ellerini kollarını sallayarak sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyiz. Eninde sonunda yakalarız. Bizden kaçış yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz hafta Karabük’te 10 yıldır aranan ve hakkında 59 ayrı suç kaydı bulunan A.E. isimli şahsın yakalandığını açıkladı. Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında bilişim yoluyla dolandırıcılık ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan A.E. gözaltına alındı.