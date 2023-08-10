UEFA Avrupa Konferans ligi 3. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek takımını konuk etti.

Rakibini 5-1 mağlup eden temsilcimiz rövanş öncesi çok büyük bir avantaj yakaladı.

Adana Demirspor'un gollerini Svensson (3), Yusuf Sarı (16), Cherif Ndiaye (52-67 P) ve Yusuf Erdoğan atarken konuk ekibin tek sayısını Grzan (73 P) kaydetti.

Rövanş 17 Ağustos'ta

Mavi Şimşekler, 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde play-off turunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.