UEFA Avrupa Konferans ligi 3. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Hırvatistan'ın Osijek takımını konuk etti.

Rakibini 5-1 mağlup eden temsilcimiz rövanş öncesi çok büyük bir avantaj yakaladı.

Real Madrid’de Thibaut Courtois’nın ön çapraz bağı yırtıldı! Real Madrid’de Thibaut Courtois’nın ön çapraz bağı yırtıldı!

Adana Demirspor'un gollerini Svensson (3), Yusuf Sarı (16), Cherif Ndiaye (52-67 P) ve Yusuf Erdoğan atarken konuk ekibin tek sayısını Grzan (73 P) kaydetti.

Rövanş 17 Ağustos'ta

Mavi Şimşekler, 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde play-off turunda UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.