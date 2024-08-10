Fenerbahçe 1-0 Adana Demirspor
Maçtan Dakikalar
2. dakikada Saint-Maximin sol kanattan ceza sahasına girerek pasını Tadic’e aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top savunmadan geri döndü.
21. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Saint-Maximin’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Deniz Eren Dönmezer, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
34. dakikada Saint-Maximin’in ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Dzeko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
45 İkinci yarı başladı
49'Fenerbahçe ön alan baskısı yaparak topu kazandı. Dzeko'nun çektiği şut defanstan sekerek kornere gitti.
52'Fenerbahçe hızlı çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağa kanattan ortası doğrudan dışarıya gitti.
56'Tadic'in sol kanattan yaptığı ortada Edin Dzeko'nun kafası dışarı gitti.
59'Tadic'in yaptığı ortada Fenerbahçe gole yaklaştı fakat ofsayt düdüğü çaldı.
62'Yusuf Sarı'nın ceza sahasına yaptığı orta savunmadan kornere çıktı.
66'Tadic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş savunmadan sekti ve Saint-Maximin'in önünde kaldı. Maximin'in uzak mesafeli şutu kalecide kaldı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Krunic, Becao, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Manev, Semih Güler, Gravillon, Mohammadi, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Jose Rodriguez, Michut, Yusuf Barası
Yedekler: Vedat Karakuş, Alioui, İzzet Çelik, Aymbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Abdulsamet Burak, Shehu, Ali Yavuz Kol, Fougeu
Teknik Direktör: Michael Valkanis
Gol: Dzeko (dk. 34) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Jose Mourinho, Oosterwolde (Fenerbahçe), Maestro, Mohammadi (Adana Demirspor)