8 yıl önce seferlerine ara veren ADARAY, yeniden seferlere başlayacağı tarih öncesinde raylara inerek test sürüşüne çıktı. Arifiye’den yola çıkan ve Mithatpaşa’da bazı kontrollerden geçen tren, yıllar sonra Adapazarı Garı’na yanaştı. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, trenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden Sakaryalıların hizmetinde olacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara en uygun şartlarda ekonomik, güvenli, konforlu ulaşım imkanları sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Ulaşım alanında birçok müjde paylaşan Başkan Yusuf Alemdar, bir süre önce Sakaryalılara ADARAY’ın yeniden hizmete alınacağı müjdesini vermişti. Büyükşehir ulaşım kurmayları, TCDD ile temas halinde trenin yeniden sefer yapması için çalışmalara başlamıştı. Adapazarı- Arifiye hattında yeniden hizmet verecek ADARAY’ın güzergahındaki tren rayları ve durakları, Büyükşehir Belediyesi ile TCDD tarafından eş zamanlı çalışmayla yenilendi.

Vatandaşların güvenle yolculuk yapmaları için raylar kontrolden geçirildi, 7 istasyonun çevrelerindeki kaldırımla bordür taşları, uyarı levhaları, bankları, aydınlatmaları değiştirildi. Adapazarı-Arifiye hattında hizmet sunacak ADARAY, 8 yıllık aranın ardından bugün itibarıyla Sakarya’nın raylarına yeniden indi. Uzun yıllar sonra toplu taşıma kullanıcılarının heyecanla beklediği tren, Arifiye’den yola çıktı ve Mithatpaşa’ya ulaştı. Burada bazı kontrolleri yapılan, parçaları entegre edilen ADARAY, yıllar sonra Adapazarı Tren Garı’na yanaştı.

Hasretin son bulduğu 8 yılın sonunda vatandaşlar da treni büyük bir sevinçle karşıladı. ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar Adapazarı ve Arifiye arasında test sürüşleri gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın verdiği müjdeye göre ilk sefer Cumhuriyet Bayramı sabahında gerçekleştirilecek.