Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, şirketlerin müşteri ilişkilerini yürüttüğü kurumsal iletişim tarifelerini baştan aşağı yeniliyor. Platformun sunduğu kurumsal sistemleri kullanarak kitlelere ulaşan firmalar, belirlenen ücretsiz gönderim limitlerini aştıkları takdirde mesaj başına faturalandırılacak.

Her işletme numarasına aylık 1.000 adet ücretsiz mesaj hakkı

Yeni tarife modeline göre Meta, sisteme kayıtlı her işletme numarasına aylık 1.000 adet ücretsiz servis mesajı tanımlayacak. Bu limitin dolmasının ardından, iletilen 1.001’inci mesajdan itibaren ülkelere göre belirlenen standart birim tarifeler devreye girecek. Ay içerisinde kullanılmayan ücretsiz mesaj hakları ise sonraki aya aktarılmayıp dönem sonunda sıfırlanacak.

Yalnızca kurumsal entegrasyonları ve otomatik sistemleri kapsıyor

Uygulamaya konulacak yeni maliyet modeli, akıllı telefon üzerinden müşterilerine manuel olarak yanıt veren ya da doğrudan standart WhatsApp Business uygulamasını kullanan küçük işletmeleri etkilemeyecek. Düzenleme; WhatsApp Business API, CRM yazılım entegrasyonları, yapay zekâ destekli chatbotlar ve otomatik yanıt modülleri üzerinden toplu ve programlı mesajlaşma gerçekleştiren şirketleri hedefliyor.

Bireysel kullanıcılar için mesajlaşma tamamen ücretsiz sürecek

Bireysel hat sahipleri ile standart kullanıcıların günlük mesajlaşma rutinlerinde herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Kişisel hesaplar, uygulamanın sunduğu tüm temel iletişim ve arama özelliklerinden daha önce olduğu gibi bütünüyle ücretsiz yararlanmaya devam edecek.

Türkiye’deki işletmeleri nasıl etkileyecek?

Küresel ölçekte yürürlüğe girecek sistem, Türkiye pazarında WhatsApp API altyapısını kullanan tüm kurumları doğrudan bağlayacak. Türkiye’deki son kullanıcılar ile telefonlarından standart WhatsApp veya WhatsApp Business uygulamasını tercih eden yerel esnaf bu ücret tarifesinden tamamen muaf kalacak.

Buna karşın müşteri hizmetlerini, bildirim süreçlerini ve pazarlama kampanyalarını WhatsApp API sistemleri, chatbotlar ve kurumsal CRM programlarıyla otomasyona bağlayan Türkiye’deki şirketler, 1 Ekim’den itibaren Meta’nın yerel pazar tarifeleri üzerinden ödeme yapacak. Türkiye’deki firmalara da ilk 1.000 servis mesajı ücretsiz sunulurken; kota aşıldığında gönderilen iletinin türüne göre (pazarlama, güvenlik, doğrulama, bilgilendirme/servis) Türk lirası cinsinden mesaj başı birim fiyatlandırma yansıtılacak.