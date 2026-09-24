Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Eylül tarihinde New York’ta toplanan BM 81. Genel Kurulu’nda gerçekleştirdiği hitaba ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk milletinin iradesinin Genel Kurul salonunda en gür sesle temsil edildiğini kaydetti.

"Sessiz yığınların sesi oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sergilediği küresel liderlik ve ilkeli tavrın altını çizen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"81’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran; açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum."

"Mevcut küresel düzen ve veto imtiyazı iflas etmiştir"

Mevcut uluslararası sistemin çatışmaları çözmekte yetersiz kaldığına ve küresel mekanizmaların meşruiyetini yitirdiğine işaret eden Bahçeli, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası sistemin mevcut yapısı; dünyada yaşanan sıcak savaşlar, derinleşen krizler, insani dramlar ve kronikleşen adaletsizlikler karşısında her geçen gün daha fazla sorgulanır hâle gelmiştir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere küresel karar mekanizmalarının, dünyanın hızla değişen siyasi, ekonomik ve jeopolitik gerçekliklerini layıkıyla yansıtamadığı artık gizlenemez bir gerçektir.

Bilhassa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin mevcut statükocu yapısı ile daimî 5 üyenin elinde tuttuğu veto imtiyazı; adil, fonksiyonel, etkin ve kapsayıcı bir uluslararası düzen inşasının önündeki en büyük engellerden biri olarak durmaktadır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu kürsüsünde kararlılıkla dile getirdiği 'Dünya 5’ten büyüktür' doktrini, yalnızca Türkiye’nin değil, temsil kabiliyeti yüksek, dengeli ve hakkaniyet temelli yeni bir dünya düzeni arayışının en somut ve güçlü manifestosudur."