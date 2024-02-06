AK Parti İnegöl Belediyesi başkan aday adayları, istişare toplantısında bir araya geldi. 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesi birlik beraberlik mesajları verildi.

AK Parti’de aday adaylığı yarışı sona ermesiyle, gözler 31 Mart mahalli idareler seçimlerine çevrildi. Aday belirleme sürecinde İnegöl Belediye Başkanlığı için aday adayı olan isimler, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un misafiri olarak bir araya geldi.

Seçimlere yönelik istişare, süreç değerlendirmesi ve birlik beraberliğin pekişmesi adına yapılan organizasyonda, Belediye Başkan Aday Adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden aday gösterilen Başkan Alper Taban’a tebriklerini iletip her zaman desteklerinin yanlarında olduğunu ifade etti. Toplantıda seçim sürecine yönelik çalışmalar üzerine istişareler yapıldı.

Belediye Başkanı Alper Taban, aday adaylığı sürecinde yaşanan tatlı rekabetin yerini 31 Mart seçimlerinden en güçlü şekilde çıkmak adına birlik ve beraberliğe bıraktığını ifade ederek, “Öncelikle yeniden şahsımı aday gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti büyüklerimize teşekkür ediyorum. Hizmet bayrağı daha yukarılara çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik, 31 Mart akşamı elde edeceğimiz zaferin önemli bir parçasıdır” dedi.