Osmangazi’de Çiftehavuzlar Mahallesi Muhtar Adayı olan Mehmet Ekinci’nin basın toplantısı meşaleli şova dönüştü. Ekinci, mahalleye çok amaçlı hizmet binası, gençlere lokal, kuşçulara mezat, pazaryeri, ATM ve otopark sözü verdi.

ESMANUR GÜLBAHAR – MUSA YEŞİLDAĞ - MUHAMMED TAHA ÇELİKBAŞ / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çiftehavuzlar Mahallesi’nde muhtarlık yarışı kıyasıya sürerken, Mehmet Ekinci ve ekibi, düzenlediği adaylık basın toplantısını şova dönüştürdü.

Gençlerden oluşan koridordan meşale eşliğinde gelen Mehmet Ekinci, Çiftehavuzlar Mahallesi’ne kazandıracakları projelerini açıkladı.

“ÇİFTEHAVUZLAR, HERKESİN YAŞAMAK İSTEDİĞİ MAHALLE OLACAK”

Çiftehavuzlar Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Ekinci, 8 kişilik ekibiyle birlikte 3 aydan buyana mahallenin sorunlarına yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, “8 kişilik birbirinden değerli arkadaşlarımızda Çiftehavuzlar Mahallesi için çıktığımız bu kutsal yolda 3 aylık yoğun bir çalışma içerisinde olduk. Mahallemizin tüm sokaklarında eksiklerimizi tespit ederek, mahallemizi kalkındıracak ve şahlandıracak projelerimizi hazırladık. Mahallemizin en önemli eksikleri olan bankamatik ATM, çocuk parkı ve yolların asfaltlanması başta olmak üzere tüm sorunlarımızı yerinde mahalle halkımızla birlikte tespit ederek, hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Amacımız, mahallemizin adını önce Osmangazi, sonra Bursa ve sonrada Türkiye geneline en güzel bir şekilde duyurmak. Bunun yanı sıra Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yaşamaktan mutlu olunacak, herkesin yaşamak istediği bir mahalle haline getirmek tek amacımız” dedi.

ÇİFTEHAVUZLAR’A ÇOK AMAÇLI HİZMET BİNASI

Çiftehavuzlar Mahallesi’ne kazandıracakları en önemli projenin çok amaçlı hizmet binası olduğuna dikkat çeken Mehmet Ekinci, “Mahallemize yapacağımız en önemli projemiz, 1700 metrekarelik bir alana inşa edeceğimiz çok amaçlı binamızda, muhtarlık hizmet ofisi, sağlık ocağı, postane, kütüphane, kreş, spor salonu, düğün salonu, mahalle kadınlarımızın kuracağı derneğin işletmeciliği yapacağı kafeterya, otopark hizmetlerimiz olacak. Bir diğer projemiz, mevcut pazaryerimizin yetersiz kalması nedeniyle üst katına bir pazaryeri daha yapmayı planlıyoruz. Bu pazaryeri ile ikinci bir otoparkı mahallemize kazandıracağız, hem de pazaryerinde vatandaşlarımız daha nezih ve geniş bir alanda Pazar alışverişlerini yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE LOKAL, KUŞÇULARA MEZAT

Projelerinde gençleri de unutmadıklarına vurgu yapan Ekinci, şunları kaydetti;

“Mahallemizde gençlerimize yönelik içinde kütüphane, sosyal aktivitelerin yapılacağı bir gençlik lokali kuracağız. Bu lokal ile gençlerimiz, boş vakitlerini kitap okuyarak, çeşitli aktivitelerde bulunarak geçirecekler. Bir önemli projemizde kuş severler için olacak. Mahallemizde bulunan kuşçular dernekleri için yılda bir gün Pazar alanımızda Türkiye geneli bir mezat etkinliği yapacağız. Böylelikle Çiftehavuzlar Mahallemizin başta esnafları olmak üzere her kesime katkı sağlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mahallemize bir lise yapılması için girişimlerde bulunacağız. Mahallemizde bulunan Güçlü Cadde’nin alt tarafında olan tapusu olmayan konutlarla ilgili çalışma içerisinde olacağız.”