“CUMHURİYET BİLHASSA KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR.”

Başkan Ayar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Atatürk’ün akıl ve bilim yolunun terk edilmesi ve uygulanan yanlış politikalar sonucu “bu büyük millet bayramını” 101. Yılında tam olarak “huzur ve refah içinde” olmasa da , hain teröre, emperyalizmin saldırılarına ve içimizdeki işbirlikçilere inat “daha büyük şereflerle” coşkuyla, onur ve gururla kutluyoruz. Alanlarda, salonlarda, meydanlarda sokak sokak yurdumuzun her yerinde Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalacağını ve Mustafa Kemal’in Askerleri olarak “Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimizi” haykırıyoruz.

Emperyalistlerin 300 yıldır acımasızca sömürdüğü petrol (İslam) coğrafyasında kötü örnek olacağını düşündüğü Antiemperyalist ve Tam Bağımsız Laik bir Cumhuriyetin kurulmasına da, yaşamasına ve gelişmesine de tahammülleri yoktu.

Daha Cumhuriyet ilan edilmeden sahnede yerlerini alan sinsi ve açık bütün Cumhuriyet düşmanları, din adamı kisvesiyle hurafeler uydurup samimi dindar insanlarımızı istismar ederek, keselerini dolduran dinci, yobaz, asalak sürüsünün de en büyük korkusu Mustafa Kemal ve Cumhuriyetti. Bu şer güçler ittifak halinde Milli Mücadele döneminden başlayarak 100 yıldır neler yapmadılar. Yapmıyorlar ki.

Büyük Atatürk yapılanları ve yaptıklarını, 9 Mayıs 1935’de CHP 4. Kurultayı’nı açarken birkaç cümle ile şöyle anlatıyor;

“Uçurumun kenarında yıkık bir ülke… Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar…Yıllarca süren savaş…Ondan sonra, içerde ve dışarda saygı ile tanınan yeni vatan yeni sosyete (yeni toplum), yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler… İşte Türk Devriminin bir kısa diyemi…”

Emperyalizm destekli Karşı Devrim, Laik Cumhuriyeti Orta Doğu tipi bir din devletine dönüştürme gayretleri süredursun, biz temel ödevimizin Atatürk Cumhuriyeti’ni yeniden kazanmak olduğunun farkındayız. Ulusumuzun ezici çoğunluğunun farkında olduğunu da görüyoruz.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Kemalizm’in namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asma ve Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne ulaşma hedefine yılmadan yürümekte kararlıdır. Bu yürüyüşümüzü ülkemizi yönetme iddiasındaki siyasi kadrolarla buluşturacağımıza ve birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. Şeref yılı kutlu olsun.”