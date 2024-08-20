Hangi Ülkenin: Etiyopya

Nüfusu: 2,738,248

Yüzölçümü: 530.14 km2

Nüfus Yoğunluğu: 5,165.1/km2

Belediye Başkanı: Kuma Demeksa

Rakım: 2,355 m

Saat Dilimi: BAZD (UTC+3)

Resmi Sitesi: addisababacity.gov.et

Addis Ababa Hakkında Bilgi

Addis Ababa şehri veya bir diğer ismi ile Addis Abeba, hem Etiyopya ülkesinin hem de Afrika Birliğinin başkentidir. Bu açıdan önemli bir şehir olan Addis Ababa’nın topraklarında 80 farklı dil konuşulmaktadır. Ayrıca din yönünden de sınırları içerisinde Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları barındırmaktadır. Toplam nüfusu yaklaşık olarak iki milyon yedi yüz bin olan Addis Ababa’nın yıllık %4 oranında büyüme katetmektedir. Yüzölçümü 530.14 km2 olan bu şehirin rakımı ise iki bin üç yüz elli beş metredir. Addis Ababa şehrinin belediye başkanlığını Kuma Demeska yapmaktadır. Bu kentin resmi internet sitesine www.addisababacity.gov.et adresinden ulaşmanız mümkündür.

Ticari yönden ülkesine önemli bir katkıda bulunan Addis Ababa şehri; tekstil, deri ve metal üretimlerinin yanında süt, tütün ve kahve gibi gıda ürünlerinin de üretimini yapmaktadır. Addis Ababa, sınırları içerisinde uluslararası havaalanı bulundurmaktadır. Ayrıca şehri demiryolu ile Aden Körfezindeki Cibuti liman kentine bağlayarak önemli bir kavşak görevi görmektedir. Bunların yanında Addis Ababa kenti, kendi ismini verdiği üniversitesinde müzik ve sahne sanatlarına yönelik verdiği eğitimler ve araştırma enstitüleri ile de çok önemli bir eğitim merkezi konumundadır.

Addis Ababa şehrinde yumuşak bir iklim hakimdir. Şehrin bazı kesimlerinde geniş caddeler, modern yüksek binalar bulunurken diğer yanlarında da gece kondu mahalleleri ve geleneksel kulübelerini görmek mümkündür. Addis Ababa, hem Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu’nun hem de Afrika Birliği’nin merkezi olduğu için, birçok uluslararası konferansı şehrinde ağırlamaktadır.

Addis Ababa Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Addis Ababa, Etiyopya ülkesinin başkentidir.

Addis Ababa’nın Kardeş Şehirleri

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti

Chuncheon, Güney Kore

Leipzig, Almanya

Ankara, Türkiye

Beerşeba, İsrail

Netenya, İsrail

Milan, İtalya

Kahire, Mısır

Bangkok, Tayland

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