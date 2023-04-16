BİRLİKTE GÜÇLÜ OLURUZ

Ademoğlu’nun açıklaması şu şekilde;

“İnegölspor olarak son yılların en kötü sezonlarından birini yaşamaktayız. Bildiğiniz gibi bu sene bir kulübün başına gelebilecek bütün kötülükler yaşadık. Büyük ümitlerle başladığımız sezonun ilk yarısında ihanete uğrayarak 10 maç olduğunu düşündüğümüz şike-bahis operasyonlarının kurbanı olduk. Devre arasında gerekli müdahaleleri yaptık daha sonra da İnegölspor’a ihanet eden bu iki futbolcunun tutuklanmasını sağladık. Ligin ikinci yarısı için ciddi çalışmalar yaptık, bu çalışmalar istediğimiz tam sonucu vermese de ikinci yarıdan bu hafta itibari ile 20 puan (12 maç ortalaması 1.66) ile lig sıralamasında rakiplerimizle olan puan farkını kapatmış ve ancak Batman galibiyeti ile yetişmiş olduk. Maalesef 31. Hafta itibarıyla Batman Petrol ile aynı puan ile küme düşme hattında bulunmaktayız. İkinci yarıda oynanan 12 müsabaka 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ve toplanan 20 puan bize umut veriyor. Şehre, kamuoyuna, camiamıza ve taraftarıma düşen son maç, son düdüğe kadar takıma olan inancını kaybetmemesidir. Son haftalarda almış olduğumuz puan ve puanlar ligin sonu için umudumuzu artırmaktadır. Kızmak, motivasyonu düşürecek olaylarda bulunmak takımımıza ve bizlere sadece ve sadece zarar verir. Biz yönetim, futbolcu kardeşlerimiz, hocamız ve teknik heyet ile kulüpte görev yapan her personel büyük bir stres altında olsakta İnegölspor’umuzun sevdası ile kenetlendik.”

İNANDIK BAŞARACAĞIZ

“Şehrimizin çok değerli iş adamları da bize inandı ve hafta içi ve maç esnasında desteklerini esirgemediler. Her zaman aynı desteği beklemekteyiz. Ligin boyu iyice kısaldı. Bilindiği üzere böyle haftaları ve maçları oynamak gerçekten zor. Bu zamanlar herkes için tam bir sinir harbi. Bazen aklınızın söylediğini bedeniniz yapamaz. Böyle bir zaman dilimindeyiz. Bizler İnegölspor yönetimi, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimiz ile çok çalışıyoruz ve ligden düşmeyeceğiz. Taraftarımızdan da istirhamımız takıma olan desteğini kesmemeleridir. Onların da gergin olduğunu, yıprandığını biliyoruz. Ancak takımı motive etmek, itici güç olmak varken motivasyonu düşürücü tezahürat ve eylemlerde bulunmak sonuca ve bizlere fayda sağlamaz. Takım sahada işini yapacak, taraftarımız da tribünde işini yapacak. Bizim en sevdiğimiz tezahüratı hatırlatarak taraftarımıza ve camiamıza son maça kadar destek taleplerimizi iletiyoruz. Yönetim, taraftar, camia ve şehir bir olduğunda İnegölspor’un karşısında hiç kimse duramaz. Ne zaman bunu başarırız sportif olarak da kulüp olarak da istediğimiz yerlerde oluruz. Sakinleşelim ve takımımıza destek olalım.”