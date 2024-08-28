Genelde İnegöllü çiftetellisi diye bilinen ve düğünlerde çalınan müzik, bir çok şehirde notaları farklı bir şekilde çalınıyor.

İnegöl’de kültürlere ait değişik müzik tarzları olsa da her düğünde mutlaka çalınan İnegöl Çiftetellisi, klarnet sanatçısı Mehmet Kaçan tarafından yeniden yorumlandı.

Hiç oynamayı bilmeyen insanı bile oynama hissi veren müzik çalındığında, düğün ya da eğlencede bulunan herkes kendini sahneye atıyor.

Zeybek oyununda olduğu gibi İki elin havaya kaldırılarak oynanan oyun, birleştirici ve bütünleştirici olması ile dikkat çekiyor.

İnegöl’de roman vatandaşlarına ait olan bu kültürel müzik, yüzlerce yıldır, eğlencelerin ve düğünlerin bir parçası olmayı sürdürüyor.

Bunu hisseden Mehmet Kaçan, İnegöl Karası ismini verdiği yeni çiftetelli müziğini oyun severlerin beğenisine sundu.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ