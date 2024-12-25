Yapılan detaylı çalışmaların ardından, M.K. isimli şahsın işyeri ve ikamet adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, 28 şişe (31.510 ml) kaçak alkol, 347 paket bandrolsüz sigara, 5 paket bandrolsüz puro, 8 adet elektronik sigara, 28 adet elektronik sigara likidi, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 163 fişek ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak ve yasa dışı ürünlerle ilgili olarak M.K. hakkında yasal işlemler başlatıldı. Kaçakçılık ve yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.