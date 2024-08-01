Kırklareli’nde hekimlere yönelik adli muayene ve raporlama işlemlerinin İstanbul Protokolü ve uluslararası standartlara uyumunun sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, il genelinde görev yapan hekimlere yönelik adli muayene ve raporlama işlemlerinin İstanbul Protokolü ve uluslararası standartlara uyumunun sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim düzenlendi. Eğitim, Kırklareli Sağlıklı Hayat Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Eğitimin açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit yaptı. Eğitimde, Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. Taşkın Özdeş ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Kırklareli Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli Adli Tıp Uzmanı Dr. Yusuf Çelik tarafından kapsamlı bir eğitim sunuldu. Eğitimde, adli muayene ve raporlama süreçlerinin İstanbul Protokolü ve uluslararası standartlara uygun şekilde nasıl yürütülmesi gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı.

Eğitim sırasında, katılımcılara adli raporlama teknikleri, örnek olaylar ve uygulamalı bilgiler sunuldu. Bu eğitim, hekimlerin adli raporlama süreçlerinde daha yetkin ve standartlara uygun çalışmalar yürütmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu tür eğitimler, sağlık profesyonelinin mesleki bilgi ve becerilerini artırarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.