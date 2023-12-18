Adrasan Koyu, Antalya’nın gerek manzarası gereken denizi ile en güzel plajlarından biridir. Salda Gölü‘nden sonra oldukça popülerleşen bu koy yeni Maldivler olarak bilinmektedir. Yaklaşık 2 kilometre sahile sahip bu koy ormanlarla kaplı dağlar ile çevrilidir. Sit alanı olmasından dolayı insan elinin değmemesi ile birlikte doğal güzelliğini halen korumaktadır. Denizi oldukça sakin olması nedeniyle yüzme bilmeyenler ve çocuklu aileler için oldukça uygundur. Bunun yanı sıra sörf ve birçok su sporları için uygundur. Denizi oldukça berrak olması ve görüş mesafesi 25 metre olması nedeniyle dalgıçların en popüler yerlerinden biridir.

Öncelerinde oldukça sessiz ve huzur dolu olan Adrasan Koyu, şimdilerde popülerleştikçe ziyaret sayısı oldukça artıyor. Ancak popülerleşmesi ile birlikte buraya pek çok hizmette gelmiştir. Can kurtaran, şezlong,şemsiye,otopark ve kahvaltı yerleri bu hizmetlerden sadece birkaçıdır. Şezlong ve Şemsiyeler normal tatil beldelerine göre oldukça ucuzdur. Şezlong 5 TL, şemsiye ise ücretsizdir. Tabi bun fiyatlar Adrasan Koyu plajları üzerinde değişiklik göstermektedir. Koy turizme kazandırılan güzel yerlerden biridir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır. Koy içerisinde yer alan ücretli ve ücretsiz plajlarda masmavi denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca burada uzun süreli konaklamayı düşünüyorsanız, içerisinde yer alan pansiyonlarda kalabilirsiniz.

Sadece doğal güzelliği ile değil ,tarihiyle de dikkatleri üzerine çeken Adrasan Koyu, dünyaca ünlü Likya Yürüyüş Yolu üzerinde bulunması nedeniyle çevresinde Yanartaş, Olimpos, ve Çıralı yer almaktadır.

Adrasan Koyu’nda yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden biri de Suluada Tekne Turu. Plajdan kalkan tekneler Suluada’ya gidip sizlere harika bir deneyim yaşatıyor. Hem manzarasını hem de denizine hayran kalacağınız bu yeri tekne ile gezip güzel saatler geçirebilirsiniz. Tekneler genellikle sabah saat 10:00 gibi kalkıp 16:00 gibi geri dönmektedirler. Tekne turlarını ne yazık ki geceden ayarlamanıza imkan sağlamıyorlar. Tura katılmak için sabah buraya saat 9:30 gibi gelip bunlara katılmanız gerekiyor. Suluada Tekne Turu fiyatları kişi başı 60 TL ile 70 TL olabiliyor. Her tekne yaklaşık 25- 30 kişiliktir. Tekne turları içerisinde öğle yemekleri dahildir. Bu tura katıldığınız çok güzel yerleri keşfedip berrak denizin keyfini çıkaracaksınız.

Adrasan Koyu Nerede ?

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yer alır. Adrasan Köyü, eski adı Çavuşköy , Antalya merkeze 95 kilometre, Kumluca ilçesinin merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

Adrasan Koyu’na Nasıl Gidilir ?

Özel aracınız ve tur otobüsleri ile ulaşım sağlayabileceğiniz koya en uygun ulaşım yolu özel aracınız ile gitmektir. Antalya’dan Kemer yolu üzerinde Ulupınar ve Tekirova‘yı geçtikten sonra Olimpos sapağına geldiğinde sola dönüp, 23 kilometrelik bir yolun sonunda Adrasan’a ulaşım sağlayabilirsiniz. Daha sonra köy merkezinden yaklaşık 4 kilometre ilerledikten sonra Adrasan plajına ulaşım sağlayacaksınız.

Minibüs ile ulaşım sağlayacaklar için Antalya Otobüs Terminalinde Kumluca minibüslerine binip Çavuşköy ve Olimpos sapağında inerek yoldan geçen Adrasan tur minibüslerine binip koya rahatça gidebilirsiniz. En kısa yolu ise Kumluca otobüs terminalinden direkt olarak giden Adrasan minibüslerine binerek kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.