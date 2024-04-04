İzmit Doğu Kışla Parkına yapılan kaykay parkı adrenalin ve hız tutkunu gençleri ağırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkına da kaykay park kurdu. Adrenalin ve hız tutkunlarının yeni adresi olan park, havalarının ısınmasıyla birlikte çocuk ve gençleri ağırlıyor. Hız ve dengenin mükemmel uyumunu Doğu Kışla’da yakalayan gençler hem eğleniyor hem de sosyalleşiyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan park, güvenlik alanıyla birlikte bin metrekare alana sahip. Tek kulvarlı ve 4 rampadan oluşan alanda gençler tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma şansı buluyor.