Muğla'nın Marmaris ilçesi yakınlarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 22.19'da ve deniz seviyesinin 44.4 kilometre altında meydana geldi.

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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, depremin ilçenin açıklarında ve 44 kilometre derinlikte olduğunu öğrendiklerini belirtti. Kaya, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini, ancak saha tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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Muhabir: İBRAHİM USLU