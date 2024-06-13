Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki kurslarda eğitim gören özel bireylerin el emeği ürünlerinden oluşan sergi düzenlenen törenle açıldı.

Gölcük Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptıkları el emeği ürünler, yıl sonu sergisinde görücüye çıktı. Eylül ayından itibaren devam eden kurslarda bin 500’ün üzerinde engelli birey tarafından üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Sergideki eserleri inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu sergi benim açımdan bu yıl katıldığım en anlamlı sergi. Sizin emeklerinizin ürünü olan bu sanat eserlerini, yaptıklarınızı görmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Bu kurslarla sosyalleşme ortamı sağlıyoruz, bir yandan yeni meslekler öğretiyoruz. Farklı beceriler öğretiyoruz. İyi ki varsınız diyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da beraber yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.