Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evsiz kalan depremzede, AFAD görevlisi tarafından sorulan soruları cevaplarken azarlandı. Depremzede kadın, "Ben sadece çocuğum uyuyor biraz sessiz olalım" dediğini öne sürerken, personellerin de görev saatlerine de uymadıklarını, dağıtım sırasında adaletsiz davrandıklarını söyledi.ADIYAMAN (İGFA)- İGFA muhabirine konuşan depremzede kadın, AFAD başkanlığına, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremzedesi olduklarını anımsatarak, "Adıyaman'da K1 geçici yaşam alanında kalıyoruz. Depremzede olarak yaşadığımız büyük acı ve mağduriyetimize ek olarak buradaki AFAD personelinin haksız ve kötü muamelesine maruz kalmaktayız. Sadece devletimizin bize verdiği haklarımızdan yararlanıyoruz. Eksiklerimizi tamamlamak için soru sorduğumuzda ise AFAD personeli bizi sürekli azarlıyor ve kötü davranıyor, özellikle bayan AFAD personelleri" dedi.

Ayrıca dağıtım sırasında adaletsiz dağıtım yapıldığını öne süren depremzede, görev saatlerine riayet etmeyip mağdur edildiklerini, mesai süresi dolmadan işlerini eksik ve yarım bırakıp gittiklerini öne sürdü. "Gördüğümüz bu haksız muamelelerin ve mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz" diyen depremzede vatandaşlar, sadece konteyner kentlerde görevli olan AFAD personellerinin bu konuda ciddi şekilde uyarılması gerektiğini kaydederek, "AFAD personellerinin sorunları ne zaman bitecek" sorusunu yöneltti.