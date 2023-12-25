SUBÜ Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu ile AFAD iş birliğinde, afet bilincini artırmaya yönelik bir etkinlik düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu ve Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü iş birliğinde, afet bilincinin geliştirilmesine yönelik bir etkinlik düzenlendi. Esentepe Kampüsü Helikopter Pisti’nde gerçekleştirilen etkinlikte; çadır kurma, afet arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanım şekline ilişkin bilgiler verildi. Öğrencilerin ve kampüs esnafının katılım sağladığı etkinlik, katılımcılara sertifikalarının verilmesi ile son buldu.