Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ve Prof. Dr. Murat Doğdubay'ın yanı sıra akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Rektör Oğurlu konuşmasında, üniversite yaşamının yalnızca akademik başarılarla değil; kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da zenginleştiğini vurguladı.

Festival açılış programı kapsamında öğrenciler tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri ile ÜNİDES projelerinde görev alanlara belge takdimi gerçekleştirildi. Ayrıca farklı branşlarda başarı elde eden sporcular da belgelerini aldı.

Festival süresince öğrencileri kültürel, sanatsal ve sportif birçok etkinliğin buluşturacağı BAÜN FEST 2026'nın, kampüs yaşamına renk katması hedefleniyor. 8-15 Mayıs 2026 tarihlerindeki festivalin açılış korteji de 13 Mayıs 2026 Çarşamba Günü Çağış Yerleşkesi Rektörlük Binası önünden başlayarak gerçekleştirilecek.