Burhaniye ilçesinde, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosunun geleneksel hale getirdiği Yaza Merhaba konseri yoğun ilgi gördü. Reha Yurdakul Kültür Merkezinde düzenlenen konseri yaklaşık 250 müzik sever izledi.

Burhaniye' de Zeki Selçuk'un yönetimindeki Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosunun Yaza Merhaba Konseri Burhaniye Belediyesi Reha Yurdakul Kültür Merkezinde Burhaniyeli türkü severlerle buluştu. Konsere ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ve türkü sevdalısı Burhaniyeliler katıldı. Emekli müzik öğretmeni koro şefi Zeki Selçuk yönetiminde 30 kişilik koro, Kasım 2026'dan itibaren haftada iki gün çalışarak hazırlıklarını tamamladı. Çalışan, ev kadını ve emekli kursiyer grubundan oluşan koronun türküleri izleyenleri coşturdu. İzleyenlerde türkülere eşlik ederken, Halk Eğitimi Müdürü Turan Fırat Algül konserlerin devam edeceğini açıkladı. Konser sonunda Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna ile Burhaniye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bilgiç, güzel gecede emeği geçenlere teşekkür ederek şef Zeki Selçuk'a çiçek takdim ettiler.