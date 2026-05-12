Balıkesir'in Edremit ilçesinde sağlık hizmetlerini modern seviyeye taşıyan iki önemli tesis, düzenlenen törenlerle hizmete girdi. İskele Mahallesi'ne kazandırılan Aile Sağlığı Merkezi ve Edremit Devlet Hastanesi bünyesindeki bin 148 metrekarelik yeni acil servis ünitesi, protokolün katılımıyla açıldı.

Edremit'te sağlık alanında dev bir adım atılarak, iki ayrı tesisin açılış töreni gerçekleştirildi. İskele Mahallesi'nde hayırsever Fikri Dabağoğlu Vakfı tarafından yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi için düzenlendi. 2 aile hekimliği biriminden oluşan merkezin açılışında, hayırseverliklerinden dolayı Fikri Dabağoğlu ailesine ve Vakıf Başkanı Hakan Dabağoğlu'na Vali İsmail Ustaoğlu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Hastane bünyesinde toplam bin 148 metrekare alan üzerine inşa edilen yeni acil servis, modern tıbbi donanımıyla dikkat çekiyor. Yeni ünitede vatandaşlara hizmet verecek 2 yeşil alan acil polikliniği, 3 yataklı sarı alan acil polikliniği, 26 yataklı müşahede alanı, 3 yataklı travma alanı ve 4 yataklı resüsitasyon odası yer alırken; acil röntgen ve laboratuvar birimleri de aynı çatı altında toplandı.

Açılış törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaş katıldı.