Kocaeli’de 21 yıl önce ağabeylerini öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki kardeş delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, 24 Nisan 2020 tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Çöp döküm sahasında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş insan cesedi buldu. Polis ekipleri, cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi’nde bir bina önünden alındığını, çuvalın ise binada yapılan korona virüs temizliği sırasında çıkarıldığını belirledi. Olaya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, cesedin 2002 yılında kayıp ilanı verilen Ercüment Ç.’ye (49) ait olduğunu tespit edilerek, cinayet şüphelisi olarak Ercüment Ç.’nin iki kardeşi R.Ç ve E.Ç. gözaltına alındı.

İlk ifadesinde ağabeyini öldürdüğünü söylemiş, sonra reddetmişti

Gözaltına alınan iki kardeşten R.Ç. ilk ifadesinde, 2002 yılında Sakarya’daki evlerinde ağabeyi ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. R.Ç. daha önce de sık sık tartıştıkları ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi battaniyeye sarıp, İzmit’te bulunan evlerine getirerek, kum dolu çuvala koyduğu ve evden ayrıldığını söyledi. E.Ç. ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, ağabeyinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç., bipolar olduğunu ve yapmadığı şeyleri anlattığını söyleyerek polis ifadesinde verdiği beyanları yalanladı. İki kardeş ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 Kasım 2021 tarihinde sanıklar ev hapsine hükmedildi. 2 Haziran 2022’de ise ev hapsi kaldırıldı.

2 kardeş beraat etti

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Duruşmaya sanıklar katılmazken avukatları ise hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı açık delil bulunmadığından sanıkların ayrı ayrı beraatine mütalaa verdi. Sanık avukatları mütalaaya katıldıklarını belirtti. Mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı suçun sabit olmaması ve delil yetersizliğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.