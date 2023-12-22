Tartıya çıktığınızda bir sayı görürsünüz, kilonuz. Peki sizce bu gerçekten sahip olduğunun kilo mu? Evet diyorsanız pek de emin olmayın deriz. Aslında Dünya’nın her yerinde kilonuz farklı.

Dünyanın neresinde olursanız olun kütleniz sabit kalmasına rağmen, kilonuz değişiklik gösterecektir. Yani ekvator ve kutup bölgelerinde farklı farklı kilolarda olacağınızı söyleyebiliriz.

Tamam ama neden?

Portakal dolu bir torba taşıdığınızı düşünün. Ardından torbayı hızla dik bir daire şeklinde sallamaya başlayın. Portakallar torbada kalırlar ve hatta bir çekme kuvveti bile oluştururlar, hissedeceksiniz. Evet bu tam olarak dünyanın merkezcil ve merkezkaç kuvveti gibidir.

Merkezkaç kuvveti, portakalların torba savrulurken uyguladığı kuvvettir. Merkezcil kuvvet ise portakalların bir daire içinde dönmeye devam etmesini sağlayan kuvvettir. İşte bu sebeple, Dünya’nın merkezine daha yakın olduğunuz bölgelerde kilonuz her zaman fazla çıkacaktır.

Dahası Var

Aslında Dünya üzerinde kilonuzu etkileyen tek şey bulunduğunuz yer değil. Yüksekliğin de bir etkisi var. Uygulanan yerçekimi kuvveti, gezegenin merkezine olan uzaklığınızın tersine, yani matematiksel olarak 1/R2’ye eşittir. Yani bu demek oluyor ki bir dağa tırmandığınızda, ne kadar yüksekteyseniz kilonuz o kadar düşük çıkacaktır. Antalya’daki Güver Kanyonu gibi devasa yerlere inecek olursanız da bir miktar ağırlaşmış olacaksınız.

Dünya’nın ekvator çapı 6.378 kilometredir. Bu eksende 5 kilometrelik bir dağa tırmanacak olsaydınız, ağırlığınız yaklaşık yüzde 0,2 azalacak. Eğer ani bir şekilde kilo vermek istiyorsanız da stratosferin bir miktar üstüne çıkmanız gerekecektir, zira yerçekimi ciddi miktarda azalacağı için kendinizi çok daha ‘’hafif’’ hissedeceksiniz. Yazları gitmeyi çok sevdiğimiz sahiller Dünya merkezine birçok yere göre daha yakın olduğundan dolayı ağırlığınıza da biraz etkisi olacaktır. Tatil yeri seçerken bir kez daha dünüşmek isteyebilirsiniz belki.