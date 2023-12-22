Zamanda yolculuk yapmaya hazır mıyız? Veya en azından zamanda yolculuk yapan (veya yaptığını iddia eden) Andrew Carlssin’in hikayesine göz atmaya. Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Andrew Carlssin’in borsada yaptığı ilginç alış-satışlarla parasını yüzbinlerce kat artırdığı haberini bir yerlerde görmüş olmanız muhtemel. Kendisi, 2256 yılından geldiğini, borsadaki dalgalanmaları, krizleri ve hatta HIV’in çözümünü bile bildiğini iddia ediyor. Dilerseniz gelin, Andrew Carlssin kimdir, kendisine ne oldu? Söylentiler gerçek mi, yoksa her şey bir yalanın parçası mı? Birlikte inceleyelim.

Andrew Carlssin Kimdir? Hakkındaki İddiaların Ortaya Çıkışı

25 Şubat 2003 tarihinde dünya, çok ilginç bir haberle çalkalandı. Andrew Carlssin adında borsayla ilgilenen bir adam, şirketlerin ve SPK’nın içinden bilgi aldığı ve buna göre yatırım yapıp haksız gelir elde ettiği iddiasıyla bu tarihte tutuklandı. Ancak kendisi, içeriden bilgi almadığı konusunda ısrar ediyor; söylemlerini bir (hatta 1000 falan) adım öteye taşıyarak 2256 yılından geldiğini iddia ediyordu. Nasıl yani? Böyle bir şey mümkün müydü?

Weekly World News‘te 29 Nisan 2003’te yayınlanan bir makale, Andrew Carlssin’in çıkarıldığı mahkemeden kaçtığını ve iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu, yetkililerin “geleceğe” dönüp dönmediğini merak ettiğini belirtti.

Andrew Carlssin’in öyküsü, o zamandan bu yana, (günümüzde hala konuşulan) zaman yolculuğuna dair şehir efsanelerinden biri haline geldi.

Andrew Carlssin Tam Olarak Ne Yapmıştı?

44 yaşındaki Andrew Carlssin, iki haftalık kısa bir zaman zarfında Wall Street’te ABD borsasında arka arkaya 126 işlem yaparak, 800 doları 350.000.000 dolara kadar artırmıştı, büyük bir başarı hikayesi gibiydi ve işin garip tarafı, yaptığı tüm işlemler yüksek riskli işlemlerdi ve bu yükselişler beklenmiyordu; Carlssin’in yatırımları her seferinde kazanıyordu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC), bu yükseliş dikkat çekti ve şans dışında farklı bir faktörün ortada olduğunu düşünüyorlardı. FBI’ın devreye girmesinin sonucu olarak, borsacı Carlssin içeriden bilgi aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Sorgulama sırasında, araştırmacılar beklemedikleri bir cevapla karşılaştılar. Carlssin, 4 saatlik uzun süren bir itirafta bulundu ve 250 yıl sonrasından geldiğini, hisse senetlerinin durumunu o dönemde not ettiğini ve bu tarihe geldiğinde de bundan faydalandığını belirtti. Peki bu doğru muydu?

Carlssin, videoya kaydedilmiş itirafının sonunda, “Direnmek çok cazipti, çünkü iyi kazanmıştım. İtirafın doğal görünmesini planlamıştım. Bilirsiniz, biraz da kaybedip kazancımın çok fazla görünmemesini istemiştim, ancak hırsıma yenik düştüm ve yakalandım.” demişti.

Yetkililer, onun başından itibaren yalan söylediğine ikna olmuş ve onu “deli veya patolojik bir yalancı olduğunu” düşünmeye başlamışlardı. Andrew Carlssin’in bu bilgileri nereden aldığı hala bilinmiyor, ABD sermaye piyasasının kontrolünü sağlayan SEC’e bağlı bir kaynak, “Andrew, şirketlerin yapacağı birleşmeleri, teknolojik anlaşmaları ve olası gelişmeleri biliyordu” dedi. SEC, yaptığı incelemelere göre Andrew Carlssin’in Aralık 2002’den önce var olduğuna dair herhangi bir kayıt bulamadıklarını da itiraf etti.

Carlssin, 2256’dan geldiği konusunda kolay kolay pes etmemeye niyetliydi. AIDS tedavisini ve Usame bin Ladin’in yerini bildiğini ve istedikleri takdirde açıklayabileceğini söyledi. Ancak bunun için bir isteği vardı, ‘zaman makinesine’ dönmek ve kendi zamanına geri dönmek istiyordu. Yanlış ellere geçeceğinden korktuğu için zaman makinesinin yerini açıklamayı reddetti.

Daha sonra “kimliği belirsiz bir hayırsever” onu kurtarmak için 1 milyon dolar ödemeye hazır olduğunu söylemişti. Bunun dışında kısa bir süre sonra avukatıyla görüşmesi gerekiyordu ama görüşmeye gelmemişti. Ortadan bir anda kaybolmuştu, kolluk kuvvetleri onun izini süremedi ve bazı insanlar onun zaman makinesine dönüp geleceğe geri döndüğü yönünde tahminlerde bulundu.

Konuyu Sizler İçin Çözdük!

Andrew Carlssin’in hikayesine dair elimizdeki ana kanıt, Weekly World News‘in geçmişte yayınladığı bir makale (eskiden yayınlayıp sildikleri). Ancak, yabancı kaynaklar tamamen Week World News’i kaynak alarak bu haberi verdiler.

Evet, silindiği için belki makaleye direk göz gezdiremeyiz. Ancak Weekly World News’in kendisine daha yakından bakabiliriz. Web sitesinin sloganı “Dünyanın tek güvenilir haberi” dir. Peki, bakalım. Biz bu makaleyi yazarken, WWN sitesinde en ön planda görülen makalelerden biri “Santa Has Covid” başlıklı bir makale, anlamının “Noel Baba Covid oldu” demek olduğunu belirtmemize gerek olmadığını umuyoruz.

Sonraki haberlere baktığımızda ise, Dracula’nın vegan olduğunu öğreniyor ve şaşkınlığımızın arttığını fark ediyoruz! Peki ya diğer haberler?

Tüm yaraları iyileştiren bir “süper bal”, “belediye başkanı katır” gibi haberleri de gördükten sonra artık “sitenin ‘hakkında‘ kısmına bir göz gezdirelim” diyoruz. Sitenin, tam anlamıyla kurgusal haberler yapan, “parodi haber” sitesi olduğunu öğreniyoruz. Okurlarıyla, çoğu “kurgusal ve parodi” olan haberler paylaşıp onları eğlendirmeyi amaçladıklarını görüyoruz.

Bahsettiğimiz haberler gibi, Andrew Carlssin hikayesinde de benzer bir durum söz konusu. Eğlence amaçlı kurgusal bir makaleyi paylaştılar, ancak diğer haberler gibi bunun kurgusal olduğunu belirtmediler. Okuyucular da hikayenin tamamen gerçek olduğuna inandılar.

Sonuca Gelirsek

Andrew Carlssin hikayesi, World Weekly News’un diğer yazdığı birçok yazıya kıyasla neredeyse makul görünüyor. Ayrıca orijinal makale, dönemin birçok saygın kuruluşu (içlerinde Türk olanlar da mevcut) tarafından kabul görünce insanlar hikayeye daha çok inanıyor.

Aslında biz bunu açıklamasak bile Andrew Carlssin hikayesinde bazı defolar mevcut, bu da ‘aptal zaman yolcusu’ problemidir. Andrew Carlssin, eğer o kadar zeki bir insansa 126 tane riskli işlemden 350 milyon dolar kazanmanın, dikkat çekmesine sebep olacağını bilmeliydi. Bunu düşünmeyecek birinin de zaman makinesi gibi bir cihazla işi olamazdı.

Bu arada, Andrew Carlssin’in Weekly World News’deki ilgili makalesinde yer alan fotoğrafların farklı insanlara ait olduğu gerçeği de göz ardı edilmemeli. Kısacası, Andrew Carlssin adında biri bulunmuyor ve her şey bir hikayeden ibaret!