MALZEME LİSTESİ:

3 su b. un

1 tatlı k. yaş maya

1 yumurta

tuz

su

İÇ HARCI İÇİN:

300 gr. kıyma

1 soğan

1 çorba k. salça

tuz

karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

sıvıyağ

HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz. Ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya yaş mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine yumurtayı kırıyoruz. Az ılık su döküyoruz. Mayayı elimizle eritiyoruz. Ortadan başlayıp kenarlara doğru açılarak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamuru mayalanmaya bırakıyoruz. İç harcı için, kıymayı karıştırma kabına alıyoruz. Soğanı yemeklik doğruyoruz ve kıymaya ekliyoruz. Salçasını, tuzunu ve karabiberini atıyoruz. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlıyoruz. Hamurları merdaneyle hamurları açıyoruz. Hamurların ortasına harçtan bir parça koyup elimizle bastırıyoruz. Kenarlarını hafif kapatıyoruz, ortası açık kalacak şekilde bırakıyoruz. Kızgın sıvıyağa ağzı aşağı bakacak şekilde atıp kızartarak pişiriyoruz.