Balıkesir’in Bandırma Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi bir yılda 517 ameliyat gerçekleştirirken, 471 kısırlaştırma ve 7 bin 531 tedavi hizmetine imza attı.

Teknolojiye uyum sağlayan ve son derece donanımlı cihazları ile sokak hayvanları için hizmet veren geçici bakımevinde sahipsiz ve yaralı sokak hayvanları en iyi şartlarda tedavi ediliyor. Gelişen teknoloji dahilinde geçici bakımevine birçok yeni cihaz kazandırıldı. Yeni kazandırılan cihazlardan ultrason cihazı; sokak hayvanlarındaki iç hastalıkların teşhis edilmesinde ve muhtemel bir gebelik durumunun kontrol edilmesini sağlıyor. Elektro Koter Cihazı; yapılan ameliyatların ve aynı zamanda kısırlaştırma operasyonlarının daha hızlı daha az kanamalı ve daha az komplikasyonlu oluşmasını sağlayıp ve bu sayede ameliyat sürelerinin hızlanmasına katkıda bulunuyor.

Belediye bünyesinde; hayvanların sağlığının korunması, sahipsiz sokak hayvanlarının da bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sokaklarda yaşayamayacak durumda olanların sahiplendirilmesi için çalışmalar yapılmaya devam ediyor.

2023 yılı içerisinde Bandırma Belediyesi Geçici Bakımevi’nde; 471 kısırlaştırma operasyonu yapılırken 517 ameliyat başarı ile gerçekleşti. 7 bin 531 can dostu genel tedavi ve aşı işlemleri de bu süre zarfı içerisinde tamamlandı. Bandırma Belediyesi patili dostların güvenli şekilde ihtiyaçlarını karşılamakta ve bakımlarını yapmaya devam ediyor.