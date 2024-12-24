İbrahim Dağaşan ve ekibinin göreve gelmesiyle Trabzon’da çok önemli bir galibiyetle yeni bir sayfa açan temsilcimiz İnegölspor,

Pazar günü evinde ağırladığı 2.Ligin yenisi ve 27 puanla 7’nci sıradaki Adana 01 FK takımını maçın 2.yarısında yaptığı doğru değişikliklerle tam sıkıştırıp 3 puana çok yaklaşmışken maçın uzatma dakikalarının sonlarında kazandığı penaltıyı oyuna son 10 dakikada alınan Alpay, kaleciye nişanlayınca avucumuzun içine kadar gelen 3 puanın 2’sini çimlere gömerek 1 puana razı olduk. Aldığı bu 1 puanla puanını 19 yapan temsilcimiz ilk yarıyı 11’nci sırada bitirdi.

Rakip Adana 01 FK takımı geçtiğimiz sezon 3. ligde çok iyi bir performans göstererek 2.lige geldi. Bu ligin yenisi bir takım. Mütevazi fakat istekli bir kadrosu var. Bu ligin yenisi olmalarına rağmen play-off’u zorlamak istiyorlar. Bu nedenle İnegöl’e puan değil puanlar almak için yani kazanmak için geldi. Oynadıkları cesaretli ve etkili oyunla bu 3 ihtimalli maçı kazanabilirlerdi. Girdikleri pozisyonlarda İnegölspor’un santraforuna benzer bir golcüleri olduğu için yakaladıkları pozisyonları bu oyuncu ile değerlendiremeyince müdafaalarında verdikleri gediklerle kaybetmek üzere oldukları maçı kalecilerinin maçın uzatma dakikalarında kurtardığı penaltı ile 1 puanı kurtardılar. Maçta göze batan oyuncuları yoktu. İlk yarıda sağ tarafta oynayan Mehmet Mustafa vardı, oda ilk yarıda sakatlanarak devrede oyundan çıktı. Eski oyuncumuz Ali Akkuş sağ kanatta görevini iyi yaptı. Devre arasında takviye yapmaları halinde play-off’u zorlayabilirler.

İnegölspor’umuza gelince teknik heyetimiz Trabzon maçı 11’iyle çıkarken kart cezalısı İsmail Zehir’in yerine geçtiğimiz hafta maç öncesi rahatsızlanan Batuhan Çakır 11’de yer aldı. Kalede Egemen, geride Recep Efe-Batuhan Çakır-M.Emre, ortada Yusuf-Uğur-Alican-Alimert, ileride Sadık Arda- Fatih- İbrahim Can tertibiyle çıktığı maçın 2 yarısında Alican’ın yerine Mustafa Mete, Uğur’un yerine Batuhan Günalp, İbrahim Can’ın yerine Alpay ve Fatih’in yerine Hasan Alp oyuna alındı. Bu değişiklikler takımın oyununa olumlu yansıdı. İlk yarıda attığı golden sonra rakip takımın baskısını arttırdığı 2.yarıda bu değişiklikler bence biraz geç yapıldı. Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen temsilcimiz bu yarıda attığı golle öne geçerek ilk yarıyı önde kapattı. Maça istekli ve baskılı başlayan temsilcimizde ilk yarıda bariz bir şekilde aksayan Fatih-Alican ve Uğur devre arasında değiştirilseydi bu maçın sonucu penaltıya kalmadan lehimize bitebilirdi. Maça istekli başlayan temsilcimiz soldan İbrahim Can ve sağdan Sadık Arda ile kanatlardan rakibi bunaltırken sağ kanatta Sadık Arda getirdiği o güzelim topları ortalayamayınca beklediğimiz gol sol kanattan İbrahim Can’la geldi. 2.yarıda yukarıda yazdığım 3 oyuncu aksamaya devam edince geçte olsa teknik heyet tarafından değiştirildi. Bu değişiklik takımımızı ateşledi ve özellikle ücretsiz ve dolu olan tribünlerimizin de baskısıyla son 10 dakikada rakibimizi bunalttık. Bu baskıda yakaladığımız mutlak pozisyonları çimlere gömdükten sonra maçın uzatma dakikalarının son saniyelerinde kazandığımız penaltıyı Alpay kaleciye nişanlamasa 3 puanı hanemize yazdırıp devre arasına mutlu girecektik olmadı. Bu maçta İbrahim Dağaşan ve teknik ekibi takımımızı motive etmek ve gaza getirmek için hiç oturmadı sürekli uyardı.

Kaçan bu çok önem arz eden penaltı ile ilgili bir parantez açmak istiyorum. Böylesine kritik bir dakikada ve puan getirecek bir penaltıyı formsuz ve girdiği her maçta isteksiz oynayan maçın içerisindeki oyuncuları zorlamayan oyunculara attırmak bazen böyle sonuçlara neden olur. 50 yıldır futbolun içinde olan bir kişi olarak bu tip penaltı örneklerini çok gördüm. Keşke topu eline ilk alan Sadık Arda atsaydı gol olurdu gibi düşünceler yanlış. Çünkü Sadık Arda’da bu penaltıyı kaçırabilirdi o zaman Arda yerine Alpay atsaydı denirdi. Tribünlerde ben ah ah derken bazı seyircilerimiz yanıma gelerek hocam penaltıyı Alpay’ın atmasını teknik direktörümüz istedi ve değiştirdi dedi. Ben o talimatı varsa görmedim. Bu penaltıyı değiştiremeyeceğimize göre geride kaldı önümüze bakacağız.

Sonuç olarak İnegölspor uzatmada kazandığı penaltıyı gole çeviremeyince bu maçtan 3 puan yerine 1 puana razı olmak zorunda kaldı. Maçın geneline bakıldığında 3 ihtimalli bir maçtı. Kaçan goller ve penaltı maçı bu sonuca taşıdı. Bu maçta da Trabzon’daki gibi istekli ve etkili oynayan temsilcimizin yeni teknik heyetini, oyuncularını ve yönetimimizi ve tribünleri dolduran taraftarlarımızı kutluyor 2.yarıda başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İnegölspor’umuz oynadığı bu ilk yarının son maçıyla 17 maçta 4 Galibiyet, 7 Mağlubiyet, 6 beraberlik alarak attığı 16 gole karşılık kalesinde 19 gol görerek 19 puanla ilk yarıyı 11’nci sırada bitirdi. Bu sonuç sezon başındaki hedeflerinin 1 basamak altında kaldı. Sezon başında kurduğu takım oynadığı maçlar ve yaptığı 3 teknik heyet değişikliği göz önünde bulundurulursa fikstürdeki yerini fazla yadırgamamak gerekir. Yeni teknik heyetiyle yeni bir heyecan yaratan temsilcimiz devre arası takviyeleriyle umarız 2.yarıda daha başarılı sonuçlara imza atar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm spor camiasının ve bizi takip eden tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar sağlık, barış, huzur ve başarı dolu nice mutlu yıllar diliyorum. 2.yarıda İnegölspor’umuzun başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”