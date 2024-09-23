Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile 20 ilçenin meslek odaları başkanları, Ahilik Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı makamında ziyaret etti. Kendisini ziyaret eden oda başkanlarına teşekkür eden Başkan Akın “Benim derdim esnafımızın yüzünü güldürmek. Her daim emrinizdeyiz.” dedi.

Dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan ve Anadolu halkı için önemli bir kültürel değer olan Ahilik Haftası, tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir’de de büyük bir coşkuyla kutlanmaya başladı. Bu kapsamda; Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem ile 20 ilçenin meslek odaları başkanları, Ahilik Haftası dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı makamında ziyaret etti. Kendisini ziyarete gelen ahileri en güzel şekilde karşılayan Başkan Ahmet Akın, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Esnaf evi projesini bitirmek üzereyiz”

Esnaf olmadan eşraf olmayacağını ifade ederek Ahilik Haftası kutlayan Başkan Ahmet Akın “Esnaflarla ilişkilerimizin hep iyi olması gerekir, şu anda da öyle. Yaptığımız her işte istişare ediyoruz, esnaf odalarımızın fikirlerini önemsiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Esnaf Evi projesini bitirmek üzereyiz. ‘Balıkesir emanettir’ diyerek tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Temelinde; doğruluk, dürüstlük ve dayanışma olan bir ahilik geleneğinin temsilcisisiniz. Böyle bir esnaf kültürünün dünyada bir örneği yok. Önce insan diyen ve ilkelerinden ödün vermeyen bir gelenek. Bu geleneği yaşattığınız için de sizlere minnettarım. Esnafımızın dayanışma kültürü, kardeşlik kültürü ve Ahi Evran geleneğinden geliyor” dedi.

Yakın kart, sadece Balıkesir esnafında geçerli olacak

Ahilik geleneğinin ortaya koyduğu dayanışma kültürünü büyütmek ve bereketini artırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Akın “Sorunlarınıza çözüm olmak için mücadele içindeyiz. Esnaf Dairesi Başkanlığımız kuruldu. Esnafımızın iç içe çalışacağı dairemizin başına koyacağımız daire başkanı için de sizlerden öneri istedik. Benim derdim esnafımızın yüzünü güldürmek. Her daim emrinizdeyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hazırladığımız Yakın Kart, sadece Balıkesir esnafında geçerli olacak. Zincir marketlerde değil, yerel esnaflarımızda geçerliliği olacak. Altyapısını oluşturduk bitti. İlk olarak 5 bin tane bastık. 10.10 Dünya Balıkesirliler gününde lansmanını yapacağız. Kazanç, Balıkesirli esnaflarımıza gidecek” diye konuştu.

“Ahmet Başkan içimizden biri olduğunu ispatladı”

Başkan Ahmet Akın’ın gösterdiği ilgi ve alakayla içlerinden biri olduğunu ispatladığını vurgulayan Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odası (BESOB) Başkanı Fehmi Erdem “85 odamız var ve sicilimize kayıtlı 54 binin üzerinde üyemiz bulunuyor. Bu 54 binin üzerindeki üye, 85 odamıza dağılmış durumda. Göreve geldiğinizden bu yana 6 ay gibi bir süre geçti. Bizlere verdiğiniz hassasiyetten dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Binamız bitmek üzere, Büyükşehir Belediyemiz de çevre düzenlemesini yapacak. Ahmet Başkanım, Başkanlar Kurulumuz’da da bizim misafirimiz olacak. Onun sözünü de verdi. Kendisine esnafımıza verdiği destek ve sağladığı kolaylıklar için teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.