Türkiye, seçim öncesi büyük umutlarla bir araya gelen muhalefet liderlerinin şimdi büyük bir kaosun içinde olduğu bir döneme giriyor. 6'lı masa ise henüz seçim hezimetini sindirebilmiş değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarıyla mücadele ederken, aylarca aynı masaya oturduğu parti liderlerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalıyor. Mağlubiyetin ardından hem kendi partisi hem de ortakları tarafından yalnız bırakılan Kılıçdaroğlu, seçim stratejisine sahip çıkıyor.

Muhalefet liderleri, yaptıkları açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçime CHP listelerinden girmenin hata olduğunu ifade ederek, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim" şeklinde konuştu.

CHP cephesinden ise Partinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Davutoğlu'na şu sözlerle yanıt verdi: "Kendi görüşüne saygı duyarız ama girmeseymiş. Kimse Sayın Davutoğlu'nu zorla getirip CHP listelerinden aday yapmadı. Kimse kafalarına silah dayayıp da gelin buradan aday olun demedi. Seçimler gelecek yine. Tek başlarına girsinler boylarının ölçülerini alsınlar."