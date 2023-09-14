Akbank Findeks paketleri ile finansal yaşamınızı daha kolay, sağlıklı ve bilinçli olarak yönetebilir, finansal durumunuzu daha iyi anlayabilirsiniz.

Findeks Paketlerine Sahip Olmanız İçin

Akbank Findeks hizmet paketleri almak için öncelikle Akbank şubelerinden üye kaydınızın yapılması gerekir.

Gerçek kişi/birey firmaları için kredi kartı, tüzel firmalar için yetkili kişinin belirlenmesinin yapılmasını sağlayacak belge ve imza kontrolü ile üyelik işleminiz tamamlanır.

Üyelik işlemleriniz bittikten sonra paket satın alma işlemlerini tamamlayabilirsiniz

Satın almış olduğunuz paketlerinizdeki adet kadar Findeks resmî sitesinden raporlarınızı ek bir Bedel Ödemeden Alabilirsiniz.

Findeks Paket Ücretleri:

Bireysel Paketler

Klasik Paket

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı 12 adet Notlu Risk Raporu 5,71 TL ay KDV dahil 12 ay İzleme 5,71 TL ay KDV dahil 12 ay Uyarı Hizmeti 5,71 TL ay KDV dahil

Gold Takipçi

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı 12 adet Notu Risk Raporu 8,95TL ay KDV dahil 12 ay İzleme 8,95 TL ay KDV dahil 12 ay Uyarı Hizmeti 8,95 TL ay KDV dahil 12 ay Takipçi 8,95 TL ay KDV dahil

Gold Danışmanlık

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı 12 adet Notu Risk Raporu 8,95 TL ay KDV dahil 12 ay İzleme 8,95 TL ay KDV dahil 12 ay Uyarı Hizmeti 8,95 TL ay KDV dahil (3 kez) Not Danışmanım 8,95 TL ay KDV dahil

Premium

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı 12 adet Notu Risk Raporu 14,07 TL ay KDV dahil 12 ay İzleme 14,07 TL ay KDV dahil 12 ay Uyarı Hizmeti 14,07 TL ay KDV dahil (3 kez) Not Danışmanım 14,07 TL ay KDV dahil 12 ay Takipçi 14,07 TL ay KDV dahil

Ticari Paketler

Findeks Kredi Notu Paketi

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı (KDV Dahil) Yılda 100 not 100 findeks kredi notu (diğer kişi)12 Notlu risk raporu 12 endeksli çek raporu İnegöl'de Altıgen Ambalaj personel alacak 257,24 TL

Risk Raporu Paketleri

Rapor adedi Paket ürün adı Fiyatı (KDV dahil) Yılda 10 rapor 10 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu 74,34 TL Yılda 25 rapor 25 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu 148,68 TL Yılda 50 rapor 50 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu 1 endeksli çek raporu 244,26 TL Yılda 100 rapor 100 notlu risk raporu (diğer kişi)12 Notlu risk raporu 12 endeksli çek raporu 420,08 TL Yılda 500 rapor 500 notlu risk raporu (diğer kişi) 1.784,16 TL Yılda 1.000 rapor 1.000 notlu risk raporu (diğer kişi) 3.504,60 TL Yılda 5.000 rapor 5.000 notlu risk raporu (diğer kişi) 15.930.00 TL Yılda 10.000 rapor 10.000 notlu risk raporu (diğer kişi) 28.674,00 TL

Karekodlu Çek Raporu Paketleri

Rapor adedi Paket ürün adı Fiyatı (KDV dahil) Yılda 10 karekodlu çek rapor 10 karekodlu çek raporu 7,08 TL Yılda 50 karekodlu çek rapor 50 karekodlu çek raporu 35,40 TL Yılda 250 karekodlu çek rapor 250 karekodlu çek raporu 177,00 TL Yılda 1.000 karekodlu çek rapor 1.000 karekodlu çek raporu 708,00 TL

Çek Raporu Paketleri

Rapor adedi Paket ürün adı Fiyatı (KDV dahil) Yılda 50 çek rapor 50 endeksli çek raporu (diğer kişi)1 notlu risk raporu 1 endeksli çek raporu 215,94 TL Yılda 250 çek rapor 250 endeksli çek raporu (diğer kişi)12 notlu risk raporu 12 endeksli çek raporu 483,80 TL

Teminat mektubu durum sorgulama paketleri