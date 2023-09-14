Akbank Findeks paketleri ile finansal yaşamınızı daha kolay, sağlıklı ve bilinçli olarak yönetebilir, finansal durumunuzu daha iyi anlayabilirsiniz.
Findeks Paketlerine Sahip Olmanız İçin
- Akbank Findeks hizmet paketleri almak için öncelikle Akbank şubelerinden üye kaydınızın yapılması gerekir.
- Gerçek kişi/birey firmaları için kredi kartı, tüzel firmalar için yetkili kişinin belirlenmesinin yapılmasını sağlayacak belge ve imza kontrolü ile üyelik işleminiz tamamlanır.
- Üyelik işlemleriniz bittikten sonra paket satın alma işlemlerini tamamlayabilirsiniz
- Satın almış olduğunuz paketlerinizdeki adet kadar Findeks resmî sitesinden raporlarınızı ek bir Bedel Ödemeden Alabilirsiniz.
Findeks Paket Ücretleri:
Bireysel Paketler
Klasik Paket
|Rapor Adedi
|Paket Ürün Adı
|Fiyatı
|12 adet
|Notlu Risk Raporu
|5,71 TL ay KDV dahil
|12 ay
|İzleme
|5,71 TL ay KDV dahil
|12 ay
|Uyarı Hizmeti
|5,71 TL ay KDV dahil
Gold Takipçi
|Rapor Adedi
|Paket Ürün Adı
|Fiyatı
|12 adet
|Notu Risk Raporu
|8,95TL ay KDV dahil
|12 ay
|İzleme
|8,95 TL ay KDV dahil
|12 ay
|Uyarı Hizmeti
|8,95 TL ay KDV dahil
|12 ay
|Takipçi
|8,95 TL ay KDV dahil
Gold Danışmanlık
|Rapor Adedi
|Paket Ürün Adı
|Fiyatı
|12 adet
|Notu Risk Raporu
|8,95 TL ay KDV dahil
|12 ay
|İzleme
|8,95 TL ay KDV dahil
|12 ay
|Uyarı Hizmeti
|8,95 TL ay KDV dahil
|(3 kez)
|Not Danışmanım
|8,95 TL ay KDV dahil
Premium
|Rapor Adedi
|Paket Ürün Adı
|Fiyatı
|12 adet
|Notu Risk Raporu
|14,07 TL ay KDV dahil
|12 ay
|İzleme
|14,07 TL ay KDV dahil
|12 ay
|Uyarı Hizmeti
|14,07 TL ay KDV dahil
|(3 kez)
|Not Danışmanım
|14,07 TL ay KDV dahil
|12 ay
|Takipçi
|14,07 TL ay KDV dahil
Ticari Paketler
Findeks Kredi Notu Paketi
|Rapor Adedi
|Paket Ürün Adı
|Fiyatı (KDV Dahil)
|Yılda 100 not
|100 findeks kredi notu (diğer kişi)12 Notlu risk raporu
12 endeksli çek raporu
|257,24 TL
Risk Raporu Paketleri
|Rapor adedi
|Paket ürün adı
|Fiyatı (KDV dahil)
|Yılda 10 rapor
|10 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu
|74,34 TL
|Yılda 25 rapor
|25 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu
|148,68 TL
|Yılda 50 rapor
|50 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu
1 endeksli çek raporu
|244,26 TL
|Yılda 100 rapor
|100 notlu risk raporu (diğer kişi)12 Notlu risk raporu
12 endeksli çek raporu
|420,08 TL
|Yılda 500 rapor
|500 notlu risk raporu (diğer kişi)
|1.784,16 TL
|Yılda 1.000 rapor
|1.000 notlu risk raporu (diğer kişi)
|3.504,60 TL
|Yılda 5.000 rapor
|5.000 notlu risk raporu (diğer kişi)
|15.930.00 TL
|Yılda 10.000 rapor
|10.000 notlu risk raporu (diğer kişi)
|28.674,00 TL
Karekodlu Çek Raporu Paketleri
|Rapor adedi
|Paket ürün adı
|Fiyatı (KDV dahil)
|Yılda 10 karekodlu çek rapor
|10 karekodlu çek raporu
|7,08 TL
|Yılda 50 karekodlu çek rapor
|50 karekodlu çek raporu
|35,40 TL
|Yılda 250 karekodlu çek rapor
|250 karekodlu çek raporu
|177,00 TL
|Yılda 1.000 karekodlu çek rapor
|1.000 karekodlu çek raporu
|708,00 TL
Çek Raporu Paketleri
|Rapor adedi
|Paket ürün adı
|Fiyatı (KDV dahil)
|Yılda 50 çek rapor
|50 endeksli çek raporu (diğer kişi)1 notlu risk raporu
1 endeksli çek raporu
|215,94 TL
|Yılda 250 çek rapor
|250 endeksli çek raporu (diğer kişi)12 notlu risk raporu
12 endeksli çek raporu
|483,80 TL
Teminat mektubu durum sorgulama paketleri
|Rapor adedi
|Paket ürün adı
|Fiyatı (KDV dahil)
|Yılda 100 teminat mektubu durum sorgulama
|100 teminat mektubu durum sorgulama
|295,00 TL
|Yılda 500 teminat mektubu durum sorgulama
|500 teminat mektubu durum sorgulama
|1180,00 TL
|Yılda 1000 teminat mektubu durum sorgulama
|1000 teminat mektubu durum sorgulama
|1770,00 TL