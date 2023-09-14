Akbank Findeks paketleri ile finansal yaşamınızı daha kolay, sağlıklı ve bilinçli olarak yönetebilir, finansal durumunuzu daha iyi anlayabilirsiniz.

Findeks Paketlerine Sahip Olmanız İçin

  • Akbank Findeks hizmet paketleri almak için öncelikle Akbank şubelerinden üye kaydınızın yapılması gerekir.
  • Gerçek kişi/birey firmaları için kredi kartı, tüzel firmalar için yetkili kişinin belirlenmesinin yapılmasını sağlayacak belge ve imza kontrolü ile üyelik işleminiz tamamlanır.
  • Üyelik işlemleriniz bittikten sonra paket satın alma işlemlerini tamamlayabilirsiniz
  • Satın almış olduğunuz paketlerinizdeki adet kadar Findeks resmî sitesinden raporlarınızı ek bir Bedel Ödemeden Alabilirsiniz.

Findeks Paket Ücretleri:

Bireysel Paketler

Klasik Paket

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı
12 adet Notlu Risk Raporu 5,71 TL ay KDV dahil
12 ay İzleme 5,71 TL ay KDV dahil
12 ay Uyarı Hizmeti 5,71 TL ay KDV dahil

Gold Takipçi

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı
12 adet Notu Risk Raporu 8,95TL ay KDV dahil
12 ay İzleme 8,95 TL ay KDV dahil
12 ay Uyarı Hizmeti 8,95 TL ay KDV dahil
12 ay Takipçi 8,95 TL ay KDV dahil

Gold Danışmanlık

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı
12 adet Notu Risk Raporu 8,95 TL ay KDV dahil
12 ay İzleme 8,95 TL ay KDV dahil
12 ay Uyarı Hizmeti 8,95 TL ay KDV dahil
(3 kez) Not Danışmanım 8,95 TL ay KDV dahil

Premium

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı
12 adet Notu Risk Raporu 14,07 TL ay KDV dahil
12 ay İzleme 14,07 TL ay KDV dahil
12 ay Uyarı Hizmeti 14,07 TL ay KDV dahil
(3 kez) Not Danışmanım 14,07 TL ay KDV dahil
12 ay Takipçi 14,07 TL ay KDV dahil

Ticari Paketler

Findeks Kredi Notu Paketi

Rapor Adedi Paket Ürün Adı Fiyatı (KDV Dahil)
Yılda 100 not 100 findeks kredi notu (diğer kişi)12 Notlu risk raporu

12 endeksli çek raporu

İnegöl'de Altıgen Ambalaj personel alacak İnegöl'de Altıgen Ambalaj personel alacak
257,24 TL

Risk Raporu Paketleri

Rapor adedi Paket ürün adı Fiyatı (KDV dahil)
Yılda 10 rapor 10 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu 74,34 TL
Yılda 25 rapor 25 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu 148,68 TL
Yılda 50 rapor 50 notlu risk raporu (diğer kişi)1 Notlu risk raporu

1 endeksli çek raporu

 244,26 TL
Yılda 100 rapor 100 notlu risk raporu (diğer kişi)12 Notlu risk raporu

12 endeksli çek raporu

 420,08 TL
Yılda 500 rapor 500 notlu risk raporu (diğer kişi) 1.784,16 TL
Yılda 1.000 rapor 1.000 notlu risk raporu (diğer kişi) 3.504,60 TL
Yılda 5.000 rapor 5.000 notlu risk raporu (diğer kişi) 15.930.00 TL
Yılda 10.000 rapor 10.000 notlu risk raporu (diğer kişi) 28.674,00 TL

Karekodlu Çek Raporu Paketleri

Rapor adedi Paket ürün adı Fiyatı (KDV dahil)
Yılda 10 karekodlu çek rapor 10 karekodlu çek raporu 7,08 TL
Yılda 50 karekodlu çek rapor 50 karekodlu çek raporu 35,40 TL
Yılda 250 karekodlu çek rapor 250 karekodlu çek raporu 177,00 TL
Yılda 1.000 karekodlu çek rapor 1.000 karekodlu çek raporu 708,00 TL

Çek Raporu Paketleri

Rapor adedi Paket ürün adı Fiyatı (KDV dahil)
Yılda 50 çek rapor 50 endeksli çek raporu (diğer kişi)1 notlu risk raporu

1 endeksli çek raporu

 215,94 TL

Yılda 250 çek rapor 250 endeksli çek raporu (diğer kişi)12 notlu risk raporu

12 endeksli çek raporu

 483,80 TL

Teminat mektubu durum sorgulama paketleri

Rapor adedi Paket ürün adı Fiyatı (KDV dahil)
Yılda 100 teminat mektubu durum sorgulama 100 teminat mektubu durum sorgulama 295,00 TL

Yılda 500 teminat mektubu durum sorgulama 500 teminat mektubu durum sorgulama 1180,00 TL

Yılda 1000 teminat mektubu durum sorgulama 1000 teminat mektubu durum sorgulama 1770,00 TL