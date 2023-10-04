İnegöl Belediyesi’nin AHİD ve Dareyn Gençlik Derneği iş birliğinde gerçekleştirdiği “Aile Okulu” eğitimleri bu hafta başlıyor. Cuma akşamları Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapılacak eğitimler 8 hafta boyunca devam edecek. Her hafta farklı bir konuğun katıldığı seminerler düzenlenecek.

İnegöl Belediyesi’nin 2 yıldır Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlediği “Aile Okulu” eğitimlerinin 3’üncüsü 6 Ekim Cuma akşamı başlıyor. Bu yıl Dareyn Gençlik Derneği’nin de katılımıyla yapılacak olan Aile Okulu eğitim programının duyurusu için bugün 10.00’da belediye encümen salonunda basın toplantısı düzenlendi. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Belediye Meclisi Kültür Komisyonu üyeleri ve AHİD Başkanı Naci Köseoğlu’nun da katıldığı basın toplantısında, 8 haftalık programın detayları paylaşıldı.

AİLE TOPLUMUN DİREĞİDİR

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger,

Bugün çok güzel bir programın duyurusu için bir aradayız. 2 yıldır Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz Aile Okulu, bir diğer adıyla Evlilik Okulu programının 3’üncüsünü bu sene Dareyn Gençlik Derneği’nin de katılımıyla yapacağız. Bu programlar her sene düzenli olarak yaptığımız programlar. Aile toplumun direğidir. Ailenin önemini anlamak aslında çok basit. Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı ailedir. Dolayısıyla burada birey değil, ailelerin toplumu oluşturan yapı taşı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bugün en güçlü kalemiz aile. Ancak son yıllarda bu temelin sallandığı, bu temel üzerindeki yapılar olan gelecek nesillerin de büyük risk altında olduğunu hep birlikte maalesef görmekteyiz. Ne acıdır ki aile kavramının içi boşaltılarak insanlar yalnızlaştırılmak, fıtratının dışına çıkarılmak isteniyor. Biz böyle bir şey olmasını istemiyoruz.

dedi.

“DAHA SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDE AİLELER OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Ülkemizde boşanma oranlarının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Dülger, şöyle devam etti:

“TÜİK verilerine göre 2022 yılında boşanma sayısı 180 bin 954 olarak gerçekleşti. Aile Okulu programıyla daha sağlam temeller üzerinde aileler oluşturmak istiyoruz. Aile Okulu ile yuvalarımızın huzuru, mutluluğu ve geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimizin vatana, millete ve ümmete faydalı birer şahsiyet olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bu düsturla bu yıl 06 Ekim-24 Kasım tarihleri arasında çok kıymetli psikolog, akademisyen ve hocalarımızın seminerlerinden oluşan Aile Okulu programını hazırladık.”

8 HAFTALIK PROGRAM

“6 Ekim’de Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan “Bu Çağda Aile Olmak” semineri, 13 Ekim’de Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi hocamız “Eşlerin Birbirlerine Karşı Hak ve Vazifeleri”, 20 Ekim’de Eğitimci Yazar Dr. Faruk Öndağ “Çocuğun Başarısında Anne Babanın Rolü” semineri, 27 Ekim’de Araştırmacı Yazar Ramazan Kayan “Aileyi Ayakta Tutan Dinamikler” semineri, 03 Kasım’da Eğitimci İsmail Güler “Nesil Yetiştiren Ocak, Aile” semineri, 10 Kasım’da Psikolog Yılmaz Gürkan “Kişisel Farkındalık” semineri, 17 Kasım’da Yazar Kemal Özer “Tarım ve Gıda Üzerindeki Küresel Planlar” semineri ve 24 Kasım’da Psikohekim Abdülaziz Yılmaz “Günümüzde Bilinçli Aile” semineri gerçekleştirilecek. Yapılacak tüm bu seminerler, aile kurumunun muhafazası için çok önemli konuların işleneceği eğitimler. Tüm seminerler her hafta Cuma akşamları 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans salonunda yapılacak. Bu vesileyle ben özellikle gençlerimizi, yeni evlenecek veya yeni evlenmiş çiftlerimizi Aile Okuluna davet ediyorum.”

ÇİFTÇİLERE ÖZEL SEMİNER

“Ayrıca 17 Kasım’da misafir edeceğimiz Yazar Kemal Özer, gündüz 14.00’da aynı salonda çiftçilerimize ve tarımla ilgili paydaşlara yönelik “Tarım ve Gıda Üzerindeki Küresel Planlar” seminerini gerçekleştirecek.”

EĞİTİMLERDE BAŞARIL OLANLARA ÖDÜL

“Çiftlere sınav yapıp ödül vermek istiyoruz. Seminerlerimizde ödül almak isteyen eşlerin eğitimler için kayıt yaptırması ve en az 7 seminere düzenli katılması gerekmektedir. Kayıt yaptırmak isteyen çiftlerimiz Gençlik Merkezimize başvurarak form doldurabilir veya ilk seminerin yapılacağı 06 Ekim akşamı salondan kayıt formu alıp orada başvurusunu yapabilir. Kayıtlar ikinci eğitim olan 13 Ekim’deki seminere kadar devam edecek. Kayıt yaptırıp seminerleri düzenli dinleyen eşlere 1 Aralık Cuma akşamı yine Sani Konukoğlu Konferans salonunda seminer konularından basit bir sınav yapılacak. 2 Aralık Cumartesi akşamı da tüm katılımcılara sertifika verilerek ve burada dereceye giren 3 aileye altın hediye edilecek. Yapılacak programların şehrimize ve yeni evlenecek çiftlere faydalı olmasını temenni ediyorum.”

“GEREKLİ MANEVİ, PSİKOLOJİK VE AHLAKİ TEMEL EĞİTİMİ ALMAYAN GENÇLERE YUVA TESLİM EDİLEMEZ”

AHİD Başkanı Naci Köseoğlu da bin yıllık kadim medeniyetimizin en sağlam kalesi olan ailenin 1900’lü yıllardan sonra Osmanlının yıkılması, Avrupa hayranlığı ve batı taklitçiliğinin içimize sokulmasıyla yara almaya başladığını kaydetti. Bu durumun 2000’li yıllarda iyice çatırdamaya ve çözülmeye başladığını belirten Köseoğlu,

“Savaş meydanlarında yapamadıklarını, bizleri inancımızdan ve manevi değerlerimizden uzaklaştırıp, aile yapımızı bozarak yapmaya çalışmaktadırlar. İnsan eğitildikçe olgunlaşan ve ahlakı güzelleşen eşrefi mahlukat bir varlıktır. Ehliyet kursuna gitmeyene araba teslim edilmediği gibi gerekli manevi, psikolojik ve ahlaki temel eğitimi almayan gençlere de yuva teslim edilemez. Özellikle çekirdek aile diyerek aile büyüklerinin tecrübelerinden ve birikimlerinden uzak yuva kurmaya çalışan gençlerimiz evlendikten sonra yuvalarını devam ettirmekte zorlanmakta ve basit problemlerin bile üstesinden gelemeyip maalesef boşanma noktasına gelmektedirler. Bizde bu amaçla İnegöl Belediyesi ve Dareyn Gençlik Derneği ile beraber Aile Okulu programını hazırladık” Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları iptal edildi

dedi.