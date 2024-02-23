Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı olduğu tüm kuruluşlardaki personele moral-motivasyon gecesi düzenlendi.

Göreve yaklaşık 2 ay önce atanan Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekeriya Selamet programın başında yaptığı konuşmada, “Biz milletin dertleriyle ahval olmamız gereken bir kurumdayız insanlara, millete faydalı olabilmemiz için önce biz mutlu olmalıyız moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız, devletin gülen yüzü sıcak eli olmalıyız” dedi. Konuşmanın ardından sahneye; ünlü komedyen, mizah sanatçısı Recep Demirkaynak ve ekibi çıktı. Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde canlı müzik ve mizah gösterileriyle düzenlenen programda tüm personel güzel vakit geçirerek, moral depoladı.