Annelerin duyarlılığından faydalanarak farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirmek amacıyla "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi sunumu gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne", Yeşilay Danışmanlık Merkezince "Ergenlik Dönemi ve Bağımlılıktan Korunma Yolları", Asayiş Şube Müdürlüğünce dolandırıcılık konulu bilgilendirme, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise güvenli ve bilinçli internet kullanımı konularında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Fatih Sevinç tarafından yapılan sunumda ise çocukların uyuşturucudan uzak durmalarının sağlanması için aileler tarafından yapılması gereken hususlarla ilgili önemli bilgiler aktarıldı.

Çocukların ceplerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Sevinç, "Çocuğunuz eve gelince onu kapıda karşılayın. Ona sarılarak, üzerinin kokusuna bakın. Parfüm, sigara gibi kokuları hissetmeye çalışın. Çocuğunuz kıyafetlerini çıkardığı zaman ceplerini kontrol edin. Özellikle kot pantolonların çakmaklık cebi uyuşturucu madde saklamak en ideal yerlerin başında geliyor. Kesilmiş kağıt parçalar ve alüminyum folyolar içerisinde ve şeffaf kilitli poşetlerin içerisine muhafaza edebiliyorlar. Bu yüzden çocuklarımızın ceplerini kontrol edelim. Tabii bunu çocuğunuz anlamayacak şekilde yapalım. Ayakkabı içi, keçe altları gibi aklımıza gelecek her yere uyuşturucu saklanabilir. Gerekli kontrolleri elden bırakmamamız lazım" dedi.

Madde kullanımın çeşitli sağlık sorunlarına yol açacağını kaydeden Sevinç, "Madde kullanımının çeşitli belirtileri vardır. Fiziksel belirtilerinde, ağızda yaralar, dişlerde çürümeler meydana gelir. Kullanıcıları, dış görünüşlerine önem vermezler. Vücudun çeşitli yerlerinde iğne izleri, kabuk tutmuş yaralar ve morarmalar görülebilir. Ayakta durmakta güçlülük çekerler. Altına tuvaletlerini bile yapabiliyorlar. Gözlerde kızarıklık meydana gelir. Bu durumu ortadan kaldırmak için göz damlası kullanırlar. Amaçsız bir şekilde taşınan göz damlası bizler için şüphe arz ediyor. Sakız çiğnemelerinde artış görülür. Özellikle hap içen şahıslarda çene kendini kilitliyor ve konuşamıyorlar. Bu durumu ortadan kaldırmak için sakız çiğneyebiliyorlar. Nefes alıp vermekte zorluk çekerler. Terleme ve titreme olayları görülebilir. Ağız kuruluğu görülüp bol bol su içebilirler. Psikolojik belirtileri ise, motivasyon eksikliği, uykusuzluk ve uyuşukluk gibi durumlar görülebilir. Hayal görebilirler. Gördüğü halüsinasyonlar sonucu intihar bile edebiliyorlar. Durduk yere ağlayıp, gülebilirler. Sosyal belirtilerinde ise, aileden uzaklaşırlar. Çevresindekilere ağıza alınmayacak sözler söylemeye başlarlar. Evden değerli eşya ya da para kaybolması görülebilir. Bu şahıslar madde teminatı için her zaman paraya ihtiyaç duyar. Harçlıkları bitince evdekilerden gizlice para alabilirler. Evden parayı bulamayacağını anladığı zaman dışarıya başvururlar. Hırsızlık, gasp, yankesicilik gibi asayiş olaylarına karışabilirler" diye konuştu.