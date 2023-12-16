Beklenen değişiklik geldi ve Airbnb 2-3 gün önce açılış sayfasında ve arama filtrelerinde yaptığı değişiklikle “2019’da konaklamanın daha fazla yolu” başlığı altında “Butik Oteller” kategorisi açarak ve ev türü arama filtresi altında “Otel Odası” seçeneğini sunarak artık otelleri kullanıcılara daha net göstermeye başladı. Yapılan bu görünürlüğü artırıcı değişikliklerle, yüksek kullanıcı trafiğine sahip olan Airbnb’nin, otel satış departmanları için alternatif satış kanalı olma yolundaki düşüncesinde başarılı olacağı kesin.

Sizde şimdi ev sahipleri gibi otel odalarınızı Airbnb üzerinden hemen satmaya başlayabilirsiniz. Eğer bir kanal yöneticisi (Channel Manager) kullanıyorsanız, kanal yöneticisi sağlayıcınızla iletişime geçip Airbnb bağlantısı sunuyorlar mı bilgi edinin. Kanal yönetim sisteminiz Airbnb bağlantısı sunuyorsa işiniz sandığınızdan daha kolay. Sunmuyorsa ev sahibi gibi kayıt olup, profilinizi düzenledikten sonra Airbnb’nin onayından sonra odalarınızı satmaya başlayabilirsiniz.

Airbnb’nin oteller için standartlarının neler olduğunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.airbnb.com.tr/help/article/1526/what-are-airbnb-s-standards-for-hotels

https://www.airbnb.com.tr/help/article/2346/how-do-i-create-listings-through-api-connected-software?audience=host